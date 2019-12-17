Надежная система охраны квартиры от «Цезарь Сателлит»

В безопасности собственного жилья нельзя быть полностью уверенным, даже если в нем мощная входная дверь и надежные замки. Повысить уровень защиты поможет такая услуга, как охранная сигнализация для квартиры или дома. Это техническое оснащение, способное предупредить о несанкционированном взломе и проникновении, предотвратить преступление против имущества.
Принцип работы охранного оборудования строится на взаимодействии его основных элементов. В базовый комплект системы входит:
Все современные устройства для охраны жилья имеют схожий принцип действия, но различаются способом передачи данных, видом и количеством приборов, другими особенностями.
Эти устройства способны реагировать не только на взломы и несанкционированное проникновение в жилье, но и на различные бытовые аварии:
Для мониторинга таких ситуаций используются датчики движения, объема, тепла, инфракрасные лучи.
Сигнализация для квартиры бывает автономной или пультовой. Она может просто включать звуковую сирену, а может отправлять сообщение о проблеме на пульт диспетчера.
Автономная охрана квартиры при возникновении опасной ситуации, кроме звукового оповещения, отправляет хозяину смс и делает контрольный звонок. Дальнейшие действия по предотвращению тревожных ситуаций предпринимаются хозяином имущества самостоятельно.
Пультовая сигнализация подключается к пульту централизованного наблюдения. На него в режиме реального времени передается информация о состоянии всего охранного оборудования, установленного на объекте. Передача тревожного сигнала на пульт производится автоматически. После получения сигнала информация быстро обрабатывается и на адрес клиента выезжает группа быстрого реагирования.
Сигнал тревоги может отправляться датчиками или кнопкой и посылаться на пульт по проводному или беспроводному каналу связи. Для большей эффективности работы оборудования могут быть использованы одновременно оба вида канала связи.
При получении информации о внештатной ситуации, оператор пульта передает команду оперативной группе. На объект выезжают те специалисты, которые смогут устранить появившуюся проблему: охранники, газовики, водопроводчики, пожарные.
Преимущество такого вида охранной сигнализации в том, что это более надежный способ защиты имущества. Пультовая система экономически выгодней, чем физическая охрана: стоимость месячной абонплаты за такую услугу меньше, чем заработная плата охранников.
Компания «Цезарь Сателлит» разрабатывает, совершенствует и монтирует надежные устройства для охраны квартир, коттеджей, офисов и производственных помещений.
Специалисты компании подбирают оборудование в зависимости от пожеланий и бюджета заказчика. Установка таких устройств производится следующим образом:
Стоимость комплекта сигнализации для квартиры зависит от количества приборов. От того, сколько их установили на объекте, будет складываться абонентская плата за подключение.
Преимущества сотрудничества с компанией очевидны:
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