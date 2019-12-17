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Надежная система охраны квартиры от «Цезарь Сателлит»

23 декабря 2019 12:22  [21]

В безопасности собственного жилья нельзя быть полностью уверенным, даже если в нем мощная входная дверь и надежные замки. Повысить уровень защиты поможет такая услуга, как охранная сигнализация для квартиры или дома. Это техническое оснащение, способное предупредить о несанкционированном взломе и проникновении, предотвратить преступление против имущества.

сигнализация для дома

Структура

Принцип работы охранного оборудования строится на взаимодействии его основных элементов. В базовый комплект системы входит:

  • приемно-контрольное устройство, комплект датчиков и сенсоров;
  • звуковые и световые системы оповещения, оборудование для передачи сигнала на пульт централизованного наблюдения или телефон хозяина жилья;
  • пульт управления, оснащенный кнопками, экраном, идентификатором, распознающим голос или отпечатки пальцев;
  • блок бесперебойного питания, провода, если используется проводная сигнализация.

Все современные устройства для охраны жилья имеют схожий принцип действия, но различаются способом передачи данных, видом и количеством приборов, другими особенностями.

видеонаблюдение для квартиры

Виды датчиков

Эти устройства способны реагировать не только на взломы и несанкционированное проникновение в жилье, но и на различные бытовые аварии:

  • протечка воды;
  • утечка газа;
  • появление дыма и пламени.

Для мониторинга таких ситуаций используются датчики движения, объема, тепла, инфракрасные лучи.

охрана квартиры

Разновидности охранного оборудования

Сигнализация для квартиры бывает автономной или пультовой. Она может просто включать звуковую сирену, а может отправлять сообщение о проблеме на пульт диспетчера.

Автономная охрана квартиры при возникновении опасной ситуации, кроме звукового оповещения, отправляет хозяину смс и делает контрольный звонок. Дальнейшие действия по предотвращению тревожных ситуаций предпринимаются хозяином имущества самостоятельно.

Пультовая сигнализация подключается к пульту централизованного наблюдения. На него в режиме реального времени передается информация о состоянии всего охранного оборудования, установленного на объекте. Передача тревожного сигнала на пульт производится автоматически. После получения сигнала информация быстро обрабатывается и на адрес клиента выезжает группа быстрого реагирования.

Сигнал тревоги может отправляться датчиками или кнопкой и посылаться на пульт по проводному или беспроводному каналу связи. Для большей эффективности работы оборудования могут быть использованы одновременно оба вида канала связи.

При получении информации о внештатной ситуации, оператор пульта передает команду оперативной группе. На объект выезжают те специалисты, которые смогут устранить появившуюся проблему: охранники, газовики, водопроводчики, пожарные.

Преимущество такого вида охранной сигнализации в том, что это более надежный способ защиты имущества. Пультовая система экономически выгодней, чем физическая охрана: стоимость месячной абонплаты за такую услугу меньше, чем заработная плата охранников.

охрана Цезарь Сателлит

Сотрудничество с «Цезарь Сателлит»

Компания «Цезарь Сателлит» разрабатывает, совершенствует и монтирует надежные устройства для охраны квартир, коттеджей, офисов и производственных помещений.

Специалисты компании подбирают оборудование в зависимости от пожеланий и бюджета заказчика. Установка таких устройств производится следующим образом:

  • датчики устанавливаются на окна и двери;
  • система подключается к источнику бесперебойного питания;
  • главный блок сигнализации подсоединяется к телефонным линиям или оснащается модулем GSM.

Стоимость комплекта сигнализации для квартиры зависит от количества приборов. От того, сколько их установили на объекте, будет складываться абонентская плата за подключение.

Преимущества сотрудничества с компанией очевидны:

  • быстрая разработка индивидуального проекта. Заказчику предлагается несколько вариантов систем безопасности, учитываются цели установки охранных устройств и размеры жилья;
  • качественный монтаж датчиков и камер, корректная настройка оборудования с учетом наличия в доме животных;
  • бесперебойная работа цифровых устройств;
  • максимальная охрана квартиры круглосуточно 365 дней в году;
  • Скорость выезда группы специалистов не зависит от времени суток.
  • Реагирование на тревожный вызов – не более 5 минут.

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