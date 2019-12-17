Особенности конструкции и формы стенки-горки

Гостевая комната является главным помещением в доме или квартире. Там проводится много времени за просмотром телевизора и принимают гостей. Поэтому к выбору мебели для этой комнаты нужно подойти рационально. Стенка-горка послужит для установки бытовой техники, придаст комнате неповторимый стиль.

Особенности конструкции

В отличие от типовой стенки горка в зал даже в прошлое десятилетие представляла собой комплекс из модулей разного размера, что делало более изысканным и приглядным завершенный мебельный ансамбль. Горки в гостиную собирают из различных секций в зависимости от назначения комнаты.

Стенка предназначена для нескольких вариантов эксплуатации:

для размещения ТВ;

отдельного шкафчика для одежды;

предусмотрен вариант шкафа-купе;

остекленные витрины под посуду и хрусталь;

секретер, где есть откидная столешница;

шкафчики для книг и полочки;

встроенный компьютерный стол.

Форма стенки-горки

Гостиная горка имеет разное количество секций, которые отличаются своей формой и размерами. Оформляется самым разным образом в зависимости от количества и характера включаемых предметов. Стенка горка в зал подразделяется относительно своей формы. Линейная полностью располагается вдоль стены или занимает часть необходимой зоны. Угловые горки включают в себя поворот из требующегося дополнительного элемента, например, шкаф или книжная полка. П-образная стенка размещается вдоль трех стен с двумя угловыми секциями.

Купить горку в зал предлагает интернет-магазин «Mebel-mebel». На официальном сайте представлен большой выбор мебели. Можно выбрать и купить горку с полкой, витриной, тумбой, нишей для телевизора, с встроенной подсветкой и на ножках.

Используемые материалы

Горка под телевизор в гостиную может выполняться из различного сырья. На деле выбор не велик. МДФ — древесно-стружечная плита, отделанная ПВХ-пленкой, замечательный материал для мебели. ДСП — древесно-стружечный материал экономного варианта, достаточно плотный, не долговечный. Дерево — самый функциональный, дорого стоящий и тяжелый материал. Стекло — сырье необыкновенно прочный, так как используется только ударопрочный материал.

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