НБД-Банк расширил возможности дистанционного обслуживания корпоративных клиентов

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НБД-Банк реализовал для корпоративных клиентов возможность размещения депозита без посещения офиса. Сервис реализован в системе "Интернет-Банк" для юридических лиц, пояснили в пресс-службе банка.
Процесс открытия депозита полностью автоматизирован. Клиенту достаточно выбрать сумму и срок депозита и отправить заявление через систему дистанционного обслуживания в банк.
"Современный мир диктует новые требования к качеству и скорости предоставления услуг, а для руководителей бизнеса ценна каждая минута. Поэтому мы сокращаем расстояние между клиентом и банком, сокращаем время необходимое для получения услуги, развивая дистанционное обслуживание. Новый сервис НБД-Банка позволяет клиенту "делать" деньги, увеличивая остатки на счетах, буквально не выходя из офиса", — прокомментировал начальник управления по развитию филиальной сети ПАО "НБД-Банк" Андрей Ардабьевский.
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