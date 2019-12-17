Стулья из дерева: основные преимущества и особенности

Для гостиной или столовой в классическом интерьере необходима дорогая и качественная мебель. Дизайнеры интерьеров рекомендуют купить деревянные стулья, которые ассоциируются с хорошим достатком хозяев дома и всегда выгодно смотрятся в интерьере.

Преимущества деревянных стульев

Важнейшее преимущество мебели из дерева — это ее долговечность. Она способна прослужить несколько десятков лет за счет своей повышенной прочности. Чтобы сломать деревянный стул, необходимо приложить очень много усилий. Кроме того, вся деревянная мебель сегодня покрывается специальными защитными средствами, которые увеличивают ее эксплуатационный срок. Они защищают ее от воздействия влаги и экстремальных температур.

Дерево — это экологический материал. Поэтому использовать такую мебель будет комфортно всем, в том числе людям, которые часто страдают от аллергических реакций. Деревянная мебель — это еще оптимальное решение для детской комнаты, так как она не выделяет вредных веществ.

Отдельно стоит упомянуть о дорогом внешнем виде деревянных стульев. Даже без какой-либо отделки они выглядят дорого и презентабельно. Поэтому использовать их можно повсеместно, начиная кухней и заканчивая гостиной. Так как дерево хорошо поддается обработке, то его можно подогнать под любое стилистическое решение интерьера. Некоторые деревянные стулья способны органично дополнить обеденные столы из стекла, представленные по этой ссылке https://signalua.com.ua/.

Основные виды

Исходя из функционального предназначения и конфигурации, выделяют такие деревянные стулья:

классические — имеют ножки, сиденье и спинку, дополнительно могут оснащаться подлокотниками. В эту категорию можно отнести кухонные и обеденные стулья;

барные — в этой категории представлены высокие стулья без спинки и подлокотников. Они устанавливаются у барных стоек, ввиду чего и получили такое название. Стоит отметить, что барные стулья редко когда полностью изготовлены из дерева. Обычно используется сочетание дерева и металла;

складные — в помещения с ограниченной площадью устанавливаются стулья со складным механизмом. При необходимости их всегда можно сложить и сэкономить место. Однако механизм требует к себе бережного отношения и ухода, иначе он может сломаться;

стул-кресло — от классического стула отличается наличием подлокотников, широкой спинкой и боковинами. Он очень комфортный и может заменить собой полноценное громоздкое кресло.

Отдельно стоит отметить, что все вышеперечисленные стулья делятся на мягкие и жесткие. Первые имеют кожаную или тканевую обивку, а вторые — нет.

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