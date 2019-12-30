"На пороге нового десятилетия желаю всем нам быть терпимее и добрее друг к другу", - Глеб Никитин Культура и отдых

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с наступающим Новым 2020 годом.

"Нижегородская область вместе со всем миром вступает в новое десятилетие. Изменения, происходящие сейчас, стремительны. Все больше технологий входят в повседневный обиход, меняя наше представление о привычных вещах. Несмотря на это, самым важным остаётся то, что связано с человеческими отношениями. Внимание родных и близких, домашний уют, общение с коллегами и друзьями составляют основу нашей жизни и так важно, чтобы ими было наполнено праздничное время!

В эти дни мы вспоминаем, каким был уходящий год. В 2019-м в России стартовали национальные проекты. Строительство новых школ, детские сады и дома культуры, ремонт и переоснащение медицинских учреждений, поддержка семей с детьми и благоустройство общественных пространств, забота об экологии и развитие предпринимательства – нацпроекты охватывают все стороны жизни. Это начало большого пути, цель которого - улучшение жизни каждого гражданина нашей огромной страны!

В Новый год принято загадывать желания. Это время, когда мечтать не только не вредно, но даже полезно. Всегда хочется, чтобы мечты и желания сбывались, особенно детские. И согласитесь, так приятно, когда мы помогаем исполнять мечты и дарим людям частичку своей души! Мне хотелось бы поблагодарить всех, кто в эти дни поддерживает тех, кому тяжело или одиноко!

На пороге нового десятилетия желаю всем нам быть терпимее и добрее друг к другу, больше улыбаться и радоваться жизни! Пусть в ваших домах всегда царят мир и благополучие! С праздником!" – отмечается в поздравлении главы региона.