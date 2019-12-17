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Происшествия

Суд вынес приговор в отношении иностранца, не сообщившего о возможном теракте в Кстове

23 декабря 2019 12:50  [182] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Иностранца, не сообщившего о готовящемся теракте в Кстове, оштрафовали и департировали из страны. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Нижегородской области.

Следствие установило, что осужденный житель ближнего зарубежья весной 2019 года, находясь на территории Нижегородской области, через интернет-мессенджер установил контакт с членами организации "Джабхат Фатх аш-Шам" (деятельность признана террористической и запрещена на территории РФ).

Общаясь с участниками этой организации, осужденный узнал о готовящемся теракте, но не стал сообщать об этом в правоохранительные органы, что также является преступлением.

Иностранца задержали сотрудники УФСБ и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД.

Суд признал мужчину виновным в несообщении о преступлении (ст. 205.6 УК РФ) и приговорил его к штрафу и депортации из страны.

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