БК "НН" одержал над "Енисеем" победу в благотворительном матче Спорт

Фото: БК НН

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" на домашнем паркете 22 декабря одержал победу над "Енисеем" из Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской команды.

Благотворительный матч завершился со счетом 104:101.

Матч с красноярцами стал благотворительным по инициативе БК "НН". Все деньги, вырученные в этот день, были предназначены для двух фондов – НОНЦ (оказывает помощь детям с онкологическими заболеваниями) и "Время РАСсвета" (поддерживает ребят с расстройствами аутистического спектра). Подопечные фондов во время матча находились на трибунах КРК "Нагорный".



За один вечер удалось собрать более 500 тысяч рублей, которые будут переведены благотворительным фондам для помощи детям. Эта сумма сложилась из продажи билетов, специальных браслетов и календарей, которые сделали ребята, а также СМС и онлайн-переводов во время игры.