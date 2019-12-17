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Бизнес

Водопроводные станции Нижегородского водоканала оснащают оборудованием для предварительной аммонизации

23 декабря 2019 15:34  [1] Бизнес

Фото: Пресс-служба Нижегородского водоканала

Три водопроводные станции Нижегородского водоканала оснащают оборудованием для предварительной аммонизации. Об этом сообщает пресс-служба АО "Нижегородский водоканал".

Современное оборудование необходимо для повышения качества питьевой воды. Технология предварительной аммонизации позволяет, в частности, усилить бактерицидный эффект.

На Слудинской станции оборудование размещается на первом этапе подъема воды из реки на очистные сооружения. Строительство началось в сентябре текущего года. Завершить работу над проектом планируется в январе следующего года. Стоимость проекта составляет около 26 млн рублей.

Руководитель проекта АО "Нижегородский водоканал" Александр Шевцов отмечает, что подобные сооружения были установлены на станции и раньше. Но они морально и физически устарели.

"Резервное оборудование выведено из эксплуатации по причине его полного износа. Сейчас на станции работает только одна установка, и если бы она вышла из строя, процесс преаммонизации был бы остановлен. Как следствие была бы нарушена технология обеззараживания воды. Новое оборудование соответствует современным стандартам. К примеру, процессы дозирования и введения реагента в воду происходят автоматически", - пояснил Александр Шевцов.

Предварительная аммонизация предотвращает образование в питьевой воде хлорорганических соединений, обладающих канцерогенной и мутагенной активностью, снижает запахи, улучшает санитарное состояние по бактериологическим показаниям разводящей сети города за счет увеличения продолжительности обеззараживающего действия хлора, а также улучшает общее качество питьевой воды.

Параллельно оборудование для предварительной аммонизации устанавливается на территории первой насосной станции Ново-Сормовской водопроводной станции и на территории водопроводной станции "Малиновая Гряда".

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