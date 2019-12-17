Почти 150 единиц оружия пытались провезти пассажиры нижегородского метро в 2019 году Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Пассажиры нижегородского метрополитена за 10 месяцев 2019 года пытались провезти 148 единиц оружия или похожих на него изделий. Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, такую информацию озвучил директор МП "Нижегородское метро" Олег Яушев на заседании антитеррористической комиссии.

Оружие было обнаружено с помощью досмотра багажа на стационарном досмотровом оборудовании или посредством ручного металлодетектора.

В перечне выявленного оружия находятся 28 единиц охотничьего оружия и 16 единиц оружия самообороны, а также 159 ножей различной модификации, 395 патронов к охотничьему оружию и восемь - к боевому оружию. По каждому случаю проводились проверки на законность их провоза.

На станциях и в вагонах обнаружено и отработано совместно с сотрудниками полиции 309 вызывающих подозрение бесхозных предметов.