Председатель Думы Дзержинска Сергей Попов вручил призы победителям городских соревнований Культура и отдых

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Председатель Думы Дзержинска Сергей Попов вручил призы победителям городских соревнований "Папа, мама, я - спортивная семья". Об этом рассказали в пресс-службе городской Думы 23 декабря 2019 года.

В минувшие выходные в ФОКе "Ока" прошли соревнования, организованные администрацией города и местным отделением партии "Единая Россия".

За звание самой спортивной и дружной семьи в борьбу вступили 15 команд из общеобразовательных школ № 2, 3, 6, 9, 13, 14, 21, 25, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 70.

Все они - победители зональных этапов, которые в течение двух месяцев проходили на разных площадках города. Каждая команда состояла из трех человек: мама, папа и ребенок.

Каждой семье необходимо было пройти 10 испытаний: конкурс капитанов, эстафеты "Модули", "Самый ловкий", "Поменяй предмет", конкурсы с мячами. И на всех этапах семейные команды демонстрировали отличные спортивные навыки, физические умения и взаимопонимание.

Победителем соревнований признана семья Кальных, представляющая школу №36. Именно их команда "Стремительные" оказалась сплочённее, сильнее и выносливее всех, заслуженно заняв 1 место.

Председатель городской Думы, секретарь дзержинского отделения партии "ЕР" Сергей Попов вручил этой команде кубок победителя и главный приз - семейную поездку в Великий Устюг в резиденцию Деда Мороза.

2 место заняла семья Смирновых (команда "Лимонад") из школы №2, а 3 место досталось семье Парамоновых (команда "Горячие сердца") из школы №21. Им вручили дипломы, медали за победу и призы от спонсоров мероприятия.

"Праздник получился! Приятно, что мы завершаем год такими соревнованиями, где вся семья - папа, мама, дети - участвуют вместе. Очень здорово, что у нас в городе такие замечательные семьи - спортивные, заряженные на победу! Благодарю за участие и поздравляю все команды!", - сказал Сергей Попов.