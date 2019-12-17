Авиакомпании заявили об угрозе отмены полетов в новогодние праздники из-за нехватки самолетов Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Авиакомпании заявили об угрозе отмены полетов в новогодние праздники из-за нехватки самолетов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

В пятницу ассоциация направила заместителю министра транспорта РФ Александру Юрчику письмо, в котором сообщила о критической ситуации, сложившейся из-за приостановки процедуры внесения воздушных судов авиакомпаний в список разрешенных к использованию. Речь идет о приложениях к соглашениям, заключенным РФ в соответствии со статьей 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации.

Это касается 27-30 самолетов, которые авиакомпании планировали использовать в новогодние праздники.

"Невключение такого большого количества воздушных судов в приложения делает невозможным их включение в сертификаты эксплуатантов, что в конечном счете приведет к массовому срыву программ полетов в пиковые дни новогодних праздников", - говорится в письме.

Все необходимые документы, как отмечает президент ассоциации, ранее были представлены в департамент государственной политики в области гражданской авиации минтранса.

СПРАВКА:

Некоммерческая организация "Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта" создана 17 ноября 1991 года в интересах концентрации усилий и координации деятельности авиационных перевозчиков России, защиты их интересов, выработки, консолидации отраслевой позиции и реализации согласованной политики и стратегии в области воздушного транспорта.

В состав ассоциации входят на добровольных началах 27 российских авиакомпаний.