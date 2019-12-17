Михаилу Котюкову и Глебу Никитину представили "Киберсердце" и нижегородский экзоскелет Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 23 декабря 2019 года посетили Центр инновационного развития медицинского приборостроения ННГУ им. Н.И.Лобачевского, где оценили деятельность лаборатории разработки интеллектуальных биомехатронных технологий, инжинирингового центра и центра биофизики, а также пообщались с учеными-разработчиками. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В ходе визита были представлены такие проекты как "Программно-аппаратный комплекс "Киберсердце+", "Нейромобиль", "Мультифункциональные нанокомплексы для тераностики", "Дистанционный мониторинг состояния сельскохозяйственных растений", "Разработка и производство наркоза-дыхательных аппаратов", "Нейроуправляемый технологический комплекс для пациентов с двигательной дисфункцией (экзоскелет)", "Комплекс "умной" одежды для спортивной тренировки и реабилитации с учетом индивидуальных особенностей пользователя (Кибертренер)".

В результате работы центра уже получено 33 патента России на изобретения и полезные модели, 17 свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ и оформлено девять ноу-хау. На сегодняшний день центр активно участвует в работе научно-образовательного центра мирового уровня "Техноплатформа-2035", созданного в рамках национального проекта "Наука".

"Сегодня в ННГУ мы увидели ряд очень интересных разработок. Какие-то находятся на уровне задумок, какие-то уже готовы к промышленному масштабированию. Вовлеченность, молодость и амбиции команд дают надежду на то, что все они будут достаточно быстро реализованы", - сказал Михаил Котюков.

"Создание НОЦ призвано ускорить эти процессы, чтобы идеи, которые рождаются в стенах университетов, научных центров, инжиниринговых компаний, очень быстро становились технологиями мирового уровня", - добавил министр.

Как отметил губернатор, на основе разработок центра возможна реализация проектов на уровне всей страны. Например, система дистанционного кардиологического мониторинга может быть использована для создания масштабного проекта в сфере телемедицины.

"Инновационный центр медицинского приборостроения был создан в рамках федеральной программы "Фарма 2020". Сегодня он быть масштабирован как инфраструктура для развития научных исследований и инжиниринговой деятельности для других направлений", - отметил Глеб Никитин.

"Сегодня мы познакомились с наработками инжинирингового центра, в том числе с теми, которые готовы к выходу на рынок, например, косметические средства. Очень перспективна тема, связанная с биомедицинскими технологиями - одним из нишевых направлений работы НОЦ. Медицина и биотехнологии в качестве одного из основных направлений развития научно-образовательного центра выбраны не только из-за существующей сильной школы. Наука о здоровье и продлении жизни - мировой тренд научных исследований", - сказал губернатор.