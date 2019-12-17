Нижегородцы предложили создать в парке Станкозавода спортивные и игровые зоны Общество

Фото: Пресс-служба НРО Единой России

Нижегородцы предложили создать в парке Станкозавода спортивные и игровые зоны, а также освещение и дополнительное озеленение. Как сообщает пресс-служба НРО "Единая Россия", парк стал стала победителем рейтингового голосования по выбору объектов благоустройства в 2020 году в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

В настоящее время состоялось первое общественное обсуждение благоустройства парка Станкозавода. В обсуждении приняли участие более 80 жителей района, активисты местного отделения "Единой России", депутаты, представители администрации Ленинского района, проектировщики.

Открывая мероприятие, секретарь местного отделения партии, депутат городской думы Андрей Дранишников обратился к жителям с просьбой отнестись со всей серьезностью к первому этапу общественных обсуждений, так как именно по их результатам будет выдаваться задание проектировщикам.

"То, что мы с вами сегодня внесем в протокол нашей встречи, станет базой, на основе которой будет разработан проект реконструкции парка. Обновленная зона отдыха должна удовлетворять запросы разных возрастных групп и социальных слоев населения. Необходимо предусмотреть детский городок для маленьких нижегородцев, зону активного отдыха для подростков, тихие уголки для прогулок и отдыха пожилых людей", - отметил он.

Секретарь местного отделения "Единой России" сообщил, что на заседании местного политсовета решено провести в рамках партпроекта "Городская среда" более широкое обсуждение проекта благоустройства парка и вынести его на рассмотрение первичных партийных организаций.

"Работы по благоустройству парка будут проходить под постоянным вниманием партийной группы общественного контроля. Только объединив партийный, административный и общественный контроль, мы сможем получить комфортную и востребованную зону отдыха в районе", - сказал Андрей Дранишников.

Сотрудники института урбанистки и развития городской среды собрали мнения о проблемах парка и предложения жителей по будущему благоустройству общественного пространства. Было отмечено, что долгое время парк находился в запустении, там не обустроена пешеходная сеть, нет освещения, мест для активного отдыха.

В рамках встречи жители предложили установить детский игровой городок с лавочками для мам, выделить тихую зону для отдыха, а также предусмотреть спортивную площадку, проложить круговую дорожку для катания на велосипеде и роликах. Хозяева домашних животных голосовали за площадку для выгула собак. Кроме того, жители просили смонтировать несколько выходов из парка и сделать пешеходный переход к центральному входу в парк, провести дополнительное озеленение. Еще одним пожеланием пользователей парка стала зимняя горка с учетом безопасного спуска, которую бы строили сами жители каждой зимой.

"Парк Станкозавода - один из востребованных мест для жителей Ленинского района. И сегодня мы ждем инициативы от жителей, которые готовы предложить свое видение благоустройства общественных пространств. И важной задачей для исполнительной власти является учет высказанных мнений и разработка проекта по озвученным предложениям людей", - сказала депутат городской думы, член фракции "Единой России" Татьяна Скоробогатова по итогам общественных обсуждений по поводу благоустройства парка первой очереди.

Напомним, парк Станкозавода стал победителем рейтингового голосования по выбору общественных пространств в Ленинском районе, которые будут благоустроены в 2020 году. За него проголосовали почти 7 тысяч жителей. Голосование проходило в Нижегородской области в октябре этого года в 18 городах с численностью населения свыше 20 тысяч человек. В перечень вошло 163 объекта, 84 из них находятся в Нижнем Новгороде, 79 – в Нижегородской области. Всего в голосовании приняли участие более 223 тысяч нижегородцев.