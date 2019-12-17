Почти 200 новых фермерских хозяйств открылось в Нижегородской области в 2019 году Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Почти 200 новых фермерских хозяйств открылось в Нижегородской области в 2019 году. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин, комментируя итоги реализации нацпроектов в области.

По словам главы региона, в результате реализации национального проекта "Малое и средние предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в Нижегородской области создано 195 новых фермерских хозяйств. Жители региона получили 29 грантов "Агростартап" на создание или развитие такой формы агропромышленной деятельности. Всего на эти цели было направлено 100,3 млн рублей.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства, фермеры – участники нацпроекта реализуют проекты в области молочного животноводства, растениеводства, пчеловодства, производства продуктов питания.

По словам Глеба Никитина, в этом году "на фоне реализации нацпроекта в Нижегородской области произошло увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции по сравнению с предыдущим годом".

"В целом, производство выросло на 3,6%. Наиболее значимые результаты получены по зерну – в этом году собрали урожай в 1 млн 219 тысяч тонн (106% к уровню 2018 года), картофелю – 840 тысяч тонн (111%), сахарной свекле – 448 тысяч тонн (149%). Кроме того, в 2019 году увеличилось производство овощей, льна-долгунца, масличных культур", - сказал губернатор.

Напомним, что по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".