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Общество

Мошенники под предлогом проверки счетчиков выманивают деньги у нижегородцев

23 декабря 2019 18:19  [46] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородский водоканал со ссылкой на ГУ МВД по Нижегородской области сообщает, что в центре города под предлогом поверки счетчиков в дома жителей приходят мошенники.

Он представляются сотрудниками разных организаций, в том числе и водоканала, а потом под любыми предлогами выманивают деньги или подменяют их купюрами "Банка приколов".

"Кроме того, жителям многоквартирных домов поступают листовки и звонки якобы от водоканала с требованием произвести поверку или замену индивидуальных счетчиков. При этом предлагается поменять счетчик в организации, которая указана на листовке", - говорит директор по работе с абонентами АО "Нижегородский водоканал" Николай Смирнов.

"Важно понимать, что это не более чем мошеннический ход, навязчивая реклама, цель которой незаконное обогащение", - поясняет он.

В связи с этим АО "Нижегородский водоканал" в очередной раз напоминает жителям, что сотрудники организации не совершают поквартирный обход с целью оказания услуг по поверке, замене и установке индивидуальных приборов учета.

В домах, в которых Нижегородский водоканал является исполнителем коммунальной услуги (при прямых договорах), возможно проведение обследования с целью снятия контрольных показаний с приборов учета, однако каждый сотрудник имеет при себе служебное удостоверение и доверенность на проведение обследований, подписанную генеральным директором и утвержденную печатью предприятия. Данные документы должны быть предоставлены вам по первому требованию.

"Призываем нижегородцев быть бдительными и не открывать дверь мошенникам, которые пытаются попасть в квартиры, используя название "Нижегородский водоканал". И обязательно предупредите своих пожилых родственников и соседей, так как жертвами преступников чаще становятся именно люди в возрасте", - предупреждает компания.

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