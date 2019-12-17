Американские обои

Американские обои отличаются высоким качеством и представлены на рынке в большом разнообразии.

С каждым годом популярность американских обоев постоянно растет. Это, прежде всего, объясняется великолепными эксплуатационными качествами отделочных материалов. Быстро выбрать и заказать американские обои можно в интернет-магазине Маэстро.

Основные отличия

Американские производители предлагают большое разнообразие обоев. При их изготовлении применяются усовершенствованные технологии. Это обеспечивает материалам устойчивость к деформациям и выгоранию. Американские обои отличаются:

Плотной структурой, что позволяет маскировать неровности стеновых поверхностей.

Повышенной влагоустойчивостью, что позволяет их использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Хорошей воздухопроницаемостью, что практически исключает распространение вредоносных грибков в помещении.

Особенностью бумажных американских обоев является отсутствие в их составе винила. Именно это вещество считается токсичным и может ухудшить атмосферу в помещении. По внешнему виду отличить флизелиновые и бумажные американские обои от материалов других производителей непросто. Единственной примечательностью материалов является легкий мерцающий эффект. Кроме того, многие коллекции характеризуются наличием эффекта «хамелеон». То есть, под разным углом и освещением оттенок обоев может меняться.

Популярные производители

Элитные настенные обои производятся под брендом Antonina Vella. Используя их можно акцентировать внимание на роскоши. Производитель предлагает множество оригинальных коллекций, но наиболее востребована классическая тематика

Большой популярностью пользуются обои Arcadia, которые характеризуются мягкой и теплой палитрой. Они позволяют создать спокойную и природную атмосферу в интерьере. Дизайнерское оформление отличается наличием плавных переходов и отсутствием броских деталей. Встречаются оригинальные дополнительные эффекты в виде металлических переливов или позолоты, что подчеркивает изысканность коллекций.

Яркие обои для стен производятся под брендом Ashford House. Для большинства коллекций характерным является викторианский стиль в сочетании с существующими модными тенденциями. При этом тематики могут быть самыми различными, поэтому подобрать оптимальный вариант для конкретного помещения как правило не составит труда.

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