Вафельные полотенца

Вафельные полотенца часто используются в качестве кухонных принадлежностей.

Первые вафельные полотенца появились в Турции в 18 веке. При производстве использовались сложные технологии, поэтому изделия были дорогостоящими. Сегодня они предлагаются в широком разнообразии. Приобрести вафельные полотенца оптом можно здесь, https://postelnoeoptom.ru/polotentsa/polotentse-vafelnoe.

Особенности

Вафельные полотенца отличаются по внешнему виду, что связано со способом производства. В домашних условиях наиболее часто используются:

Гладкошерстные вафельные полотенца. В этом случае ткань выбеливается по специальной технологии в результате чего из нее удаляются лишние примеси, и она становится мягкой и податливой.

Вафельные полотенца с набивным рисунком. В этом случае на полотно наносится изображение, которое закрепляется способом прокатки между специальными валиками.

Кухонные вафельные полотенца привлекательно выглядят, они приятны на ощупь, а также отличаются хорошей гигроскопичностью. Привлекательной особенностью является натуральность изделий. Они изготавливаются, в большинстве случаев, из 100 % хлопка. Благодаря плотной структуре вафельной ткани полотенцами можно протирать им любые поверхности. При этом следов и ворсинок на них не остается.

Вафельные полотенца – универсальные кухонные аксессуары. Ткань отличается износостойкостью и практичностью Изделия выдерживают многократные стирки даже с применением сильнодействующих средств. Для отбеливания допускается использовать кипячение. При этом важным свойством является их гиппоаллергенность и экологичность.

При выборе вафельных полотенец следует обращать внимание на качество изделий. Поскольку ткань может осыпаться по краям, они должны быть закреплены строчкой. При этом швы должны быть аккуратными. В полотне полотенца не должно быть никаких уплотнений и дефектов.

Некоторые производители включают в состав ткани синтетические волокна, которые улучшают внешний вид изделий и повышают их прочность. Но таких добавок должно быть не более 20%. Этот показатель можно проверить по данным, указанным на бирке. В другом случае может быть ухудшена гигроскопичность полотенец.

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