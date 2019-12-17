Из чего формируется стоимость межкомнатной двери?

Потратив какое-то время на выбор межкомнатных дверей, вы заметите важную деталь: цены на два полотна, которые кажутся абсолютно идентичными, могут ощутимо отличаться.

Какова причина?

Дело в том, что стоимость межкомнатной двери формируется исходя из нескольких факторов. К ним относятся:

сырье;

внутреннее содержимое полотна;

декоративная отделка;

общее качество работы

Сырье

Можно сказать, что это — важнейший пункт ценообразования. Для изготовления двери используются различные материалы.

Самыми доступными являются МДФ и ДСП. Их стоимость варьируется в пределах 4,000

руб. — 5,000 руб. и зависит от того, какой материал (шпон, ламинат, пленка) используется для отделки.

Стеклянные двери стоят дороже. Они обойдутся вам не менее чем в 13,000 руб., при этом чем сложнее конструкция полотна, тем выше цена. Вообще же стоимость может достигать 18,000 руб. — но это при условии, что декоративных элементов много, они мелкие и выполнены очень аккуратно.

Двери из массива — работа премиум-класса. Стоят они порядка 45,000 руб., но если дерево редкое, цена может быть достигать 120,000 руб. за полотно.

Содержимое

От того, что находится внутри двери, зависит срок ее службы, удобство эксплуатации, а значит, и цена.

Например, у дешевых изделий внутри нет абсолютно ничего. Это просто пустотелое полотно, которое не предоставляет ни звукоизоляции, ни защиты от холода или жары. К тому же прослужат такие двери скорее всего недолго, поэтому и цена на них соответствующая.

А вот наборный массив, напротив, обладает большими преимуществами. Он обеспечивает шумо- и теплоизоляцию, имеет высокую продолжительность срока службы, а закрывается с тихим, приятным для слуха звуком. Правда, есть и важный нюанс: стоят такие полотна очень дорого.

Существует решение для тех, кто не желает переплачивать, но и на пустотелые дешевые конструкции не согласен. Это так называемое «сотовое заполнение»: структура полотна очень похожа на соты, она прочна, удобна, а стоит вполне доступно.

Декор

Чем сложнее и обильнее декор, тем дороже выйдет дверь. Причем обработка полотна может стоить едва ли не так же, как и само изделие. Например, обычная глухая дверь обойдется вам в 6,000 руб, а вот декор под винтаж увеличит ее стоимость до 10,000 руб.

Качество

Качество работы пропорционально повышает цену на изделие. Конечно, это не общее правило: некоторые компании делают исключение. Например, на сайте https://dverihoff.ru/ в нашем интернет-магазине вы можете найти высококлассные полотна по разумной цене. К тому же компания предлагает доставку и установку, что поможет снизить расходы.

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