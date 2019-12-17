Как улучшить свою разговорную речь на английском языке?

Для многих людей в изучении английского языка самое сложное – начать свободно разговаривать. Если вызубрить правила или особенности написания тех или иных слов дело времени, то разговорная речь нелегко дается сразу по нескольким причинам. Очень сложно переучиться говорить на иностранном языке не своей лингвистической группы, нужно буквально заново учить произношение, забывая особенности родной речи и формируя новые голосовые привычки. Помимо того, языковой барьер часто создает стеснение, боязнь сделать ошибку, сказать какую-то глупость и даже собственного акцента. Рассмотрим, какие приемы помогут преодолеть все трудности и наконец-то заговорить на английском языке.

Просмотр зарубежных видео

Видео на английском языке для начинающих советуют смотреть прежде всего, чтобы расширить словарный запас, научиться формировать фразы и вести диалоги, но также оно может помочь поставить правильное произношение. Сосредоточьтесь на том, как именно актеры или ведущие проговаривают свои фразы, с какой интонацией, настроением, артикуляцией это делают. Затем попробуйте воспроизвести все в точности, повторяя даже мимику и жестикуляцию. Прорабатывайте так, как обычные, так и эмоциональные фразы. Это поможет чувствовать себя в разговоре более свободно, вы не только практикуете произношение, но и запоминаете какие-то стандартные ответы и вопросы, которые будут словно заготовленная шпаргалка для ваших будущих бесед.

Помимо прочего, просмотр:

фильмов;

сериалов;

телепередач;

интервью.

помогает преодолеть стеснение перед несовершенством собственного произношения. Вы будете видеть, что люди в принципе разговаривают по-разному, со своими акцентами, дефектами и особенностями речи. При этом все друг друга отлично понимают, никто не смеется и не тыкает пальцем.

Самостоятельная практика свободной речи

Выделяйте 3-5 минут в день, чтобы поговорить вслух на какую-то определенную тему на английском языке. Вы можете говорить с воображаемым другом или своим отражением в зеркале. Научитесь вести обсуждение без заминок, пауз и подглядывания в словарь. Если забыли какое-то слово, постарайтесь найти ему объяснение теми, которые помните. Также свою речь можно записать на диктофон, чтобы потом разобрать успехи и ошибки в произношении. Практиковать больше те моменты, которые пока не получаются.

Клубы по изучению английского языка

Почти в каждом городе есть клубы по изучению английского языка, которые помогут закрепить навыки разговорного языка на практике. Конечно, вашими собеседниками будут такие же ученики со своими ошибками, но общение среди них поможет почувствовать себя в англоязычной среде, даст базовые навыки общения в ней.

Общение с носителями

Качественные результаты дает общение с носителями языка. Причем найти их гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Вы можете знакомиться и общаться с американцами и британцами в Фейсбуке, чат-рулетках, многопользовательских играх, специализированных сообществах для изучения иностранных языков. Это отличный способ не только начать свободно разговаривать на английском, но и найти интересных единомышленников по самым разным вопросам.

Не стоит стесняться, бояться говорить на английском и откладывать практику на потом. Чем раньше вы начнете общаться, тем легче будет даваться последующий материал. Нет ничего постыдного в том, чтобы делать ошибки или допускать неточности в разговоре на неродном языке. Гораздо хуже ничего не предпринимать и ждать, что ваш разговорный английский исправится сам по себе.

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