Нижегородский рынок стройматериалов закрыт на месяц по решению суда Бизнес

Нижегородский рынок стройматериалов закрыт на месяц по решению суда. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области 24 декабря 2019 года.

Речь идет о рынке строительных материалов "АвтоМолл" около Мызинского моста (ул. Суздальская, 70).

В соответствии с решением Канавинского районного суда от 20 декабря за повторное неисполнение предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности приостановлена деятельность ИП Рухани А.С., в части эксплуатации павильонов 1а, 2а, 3а, 4а, 1б, 2б, 3б, 4б, 1в, 2в, 3в, 1г, 2г.

Работа рынка приостановлена на 35 суток.