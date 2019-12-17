Иномарка столкнулась с автобусом на ул. Фруктовой в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Яндекс.Пробки

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Иномарка столкнулась с автобусом на ул. Фруктовой в Нижнем Новгороде 24 декабря 2019 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил очевидец происшествия.

Авария произошла утром на пересечении ул. Фруктовой с ул. Родионова. По словам очевидца, автомобиль Ford врезался в автобус №19.

В районе ДТП образовалась пробка. Движение парализовано по обеим полосам.