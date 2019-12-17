Фото:
Иномарка столкнулась с автобусом на ул. Фруктовой в Нижнем Новгороде 24 декабря 2019 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил очевидец происшествия.
Авария произошла утром на пересечении ул. Фруктовой с ул. Родионова. По словам очевидца, автомобиль Ford врезался в автобус №19.
В районе ДТП образовалась пробка. Движение парализовано по обеим полосам.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+