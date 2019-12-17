Трем пассажирам маршрутки понадобилась медпомощь после ДТП с Volvo на пр.Гагарина Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Трем пассажирам маршрутки понадобилась медпомощь после ДТП с Volvo на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.

ДТП произошло 23 декабря в 05:30, когда 59-летний водитель Volvo, при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автобусом ПАЗ маршрута №29, пассажиры которого пострадали.

В результате трем пассажирам потребовалась помощь медиков.

Одного из них — 54-летнего мужчину пришлось госпитализировать в больницу им. Семашко с диагнозом "сочетанная травма". Еще одной пострадавшей женщине (51 год) диагностировали черепно-мозговую травму и, после оказания первичной медицинской помощи, отпустили домой. Также поступили и с 34-летним мужчиной, у которого оказался ушиб грудного отдела позвоночника.