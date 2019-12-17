Последние новости рубрики Происшествия
24 декабря 2019 12:04  [70] Трем пассажирам маршрутки понадобилась медпомощь после ДТП с Volvo на пр.Гагарина
24 декабря 2019 11:51  [450] Женщина погибла под колесами трамвая маршрута №8 в Нижнем Новгороде
24 декабря 2019 10:23  [134] Иномарка столкнулась с автобусом на ул. Фруктовой в Нижнем Новгороде
23 декабря 2019 16:55  [598] Задержан подозреваемый в убийстве женщины, останки которой были обнаружены в балахнинском лесу
23 декабря 2019 15:55  [204] Почти 150 единиц оружия пытались провезти пассажиры нижегородского метро в 2019 году
23 декабря 2019 15:38  [218] Предположительно наркотик обнаружили сотрудники нижегородского СИЗО в банке с какао
23 декабря 2019 13:56  [1513] Массовое ДТП на Бору: пострадали трое детей, четырехлетний мальчик погиб, - версия УГИБДД
23 декабря 2019 12:50  [399] Суд вынес приговор в отношении иностранца, не сообщившего о возможном теракте в Кстове
23 декабря 2019 11:48  [338] Жителя Арзамасского района закололи топором
23 декабря 2019 09:03  [416] Три человека пострадали в ДТП с участием маршрутки в Нижнем Новгороде 23 декабря
Происшествия

Трем пассажирам маршрутки понадобилась медпомощь после ДТП с Volvo на пр.Гагарина

24 декабря 2019 12:04  [70] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Трем пассажирам маршрутки понадобилась медпомощь после ДТП с Volvo на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.

ДТП произошло 23 декабря в 05:30, когда 59-летний водитель Volvo, при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автобусом ПАЗ маршрута №29, пассажиры которого пострадали.

В результате трем пассажирам потребовалась помощь медиков.

Одного из них — 54-летнего мужчину пришлось госпитализировать в больницу им. Семашко с диагнозом "сочетанная травма". Еще одной пострадавшей женщине (51 год) диагностировали черепно-мозговую травму и, после оказания первичной медицинской помощи, отпустили домой. Также поступили и с 34-летним мужчиной, у которого оказался ушиб грудного отдела позвоночника.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph