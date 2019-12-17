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Общество

"ТНС энерго" выпустило приложение для смартфонов с iOS по оплате квитанций и передаче показаний счетчиков

24 декабря 2019 13:50  [392] Общество

ПАО ГК "ТНС энерго" было выпущено приложение для смартфонов с операционной системой iOS по оплате квитанций и передаче показаний счетчиков. Приложение доступно для пользователей в App Store, уточнили в пресс-службе компании.

Мобильное приложение создано для частных клиентов "ТНС энерго". В режиме онлайн пользователи получают доступ к самым востребованным сервисам компании. Через мобильное приложение можно:

- передавать показания электросчетчиков;
- оплачивать счета без комиссии;
- задавать вопросы и получать оперативную консультацию от специалистов компании;
- просматривать историю показаний и оплат;
- получать счета онлайн и следить за начислениями.

До конца декабря 2019 года в приложении появится возможность управления несколькими лицевыми счетами из одного кабинета.

Начать пользоваться приложением — просто. Необходимо скачать приложение через App Store и запустить его на своем смартфоне. Авторизоваться в приложении можно с помощью пароля от личного кабинета "ТНС энерго" или пройти простую регистрацию.

Напомним, что год назад ГК "ТНС энерго" презентовала обновленное приложение для смартфонов с операционной системой Android. Сейчас приложением на Android активно пользуются более 66 тысяч человек.

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