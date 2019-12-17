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Общество

"Теплоэнерго" обратилось к депутатам Госдумы с инициативой об отмене банковских комиссий

24 декабря 2019 14:37  [40] Общество

Фото: пресс-служба АО "Теплоэнерго"

АО "Теплоэнерго" обратилось к депутатам Государственной Думы от Нижегородской области с призывом поддержать законопроект об отмене банковских комиссий.

Как пояснили в пресс-службе компании, письмо за подписью генерального директора АО "Теплоэнерго" Ильи Халтурина в адрес нижегородских депутатов Госдумы направлено после появления в средствах массовой информации комментария заместителя председателя Госдумы РФ Сергея Неверова о том, что фракция "Единая Россия" готовит к внесению в Госдуму законопроект об отмене банковских комиссий по коммунальным и обязательным платежам.

"АО "Теплоэнерго" положительно относится к данной законодательной инициативе, направленной на освобождение граждан от банковской комиссии при оплате ими жилищно-коммунальных услуг, считает её справедливой и своевременной, в связи с чем просит Вас поддержать принятие указанного законопроекта при поступлении его на рассмотрение Государственной Думы", - говорится в обращении.

Учитывая, что переход собственников помещений на прямые договоры носит массовый характер, вопрос отмены банковской комиссии, которая ранее включалась в состав жилищной услуги и отдельно потребителем не оплачивалась, становится все более актуальным. Компания "Теплоэнерго" считает, что скорейшее принятие закона поможет снять социальную напряженность в данном вопросе.

Сейчас жители, перешедшие на прямые договоры с АО "Теплоэнерго" могут оплатить услуги по теплоснабжению без комиссии в 15 отделениях Саровбизнесбанка. Адреса терминалов можно посмотреть на официальном сайте АО "Теплоэнерго".

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