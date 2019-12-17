Вместо математики: нижегородским школьникам рассказали о раздельном сборе мусора Общество

Фото: правительство Нижегородской области

О раздельном сборе мусора и ликвидации объектов накопленного экологического вреда рассказали школьникам вместо урока математики. Открытый экологический урок 24 декабря 2019 года провел министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров. Занятие прошло в школе №94 Ленинского района Нижнего Новгорода.

Вместо урока математики ученики вместе с Денисом Егоровым изучили виды укрывных материалов, при помощи которых проходит ликвидация объектов накопленного экологического вреда в Дзержинске: шламонакопителя "Белое море" и полигона ТБО "Игумново". После они самостоятельно собрали макет "рекультивационного пирога". Также ребятам показали макет термолизной установки по сжиганию отходов со свалки промышленных отходов "Черная дыра".

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в регионе необходимо усилить работу в части экологического воспитания молодежи. Соответствующее поручение уже дано главам муниципалитетов.

"Наш регион один из лидеров по реализации национального проекта "Экология". И нам необходимо не только заниматься ликвидацией объектов накопленного экологического вреда, но и воспитанием экологической культуры людей. Для этого необходимо регулярно проводить тематические уроки в школах, детских садах, придумывать акции и фестивали. Эта работа в регионе уже идет, но для достижения лучшего результата необходимо ее усилить, вовлечь в нее как можно больше людей", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона также отметил, что вопросы экологического просвещения неоднократно рассматривались на заседаниях рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Экология".

"Вопрос экологического воспитания важный и сложный. С коллегами сходимся во мнении, что оно должно стать обязательной частью школьных программ. Только тогда у нас получится изменить отношение людей к экологии, отходам и необходимости их переработки", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, 1 августа 2019 года в регионе начался первый этап перехода на раздельный сбор отходов. Сейчас организован отдельный вывоз пластика. А с 1 января 2020 года планируется, что раздельный сбор ТКО на территории региона будет осуществляться уже в отношении сразу нескольких фракций - пластика, бумаги, стекла, металла и текстиля.

По поручению Глеба Никитина региональная служба по тарифам первая в России утвердила пониженный тариф на отсортированный мусор. Платить за вывоз пластика нижегородцы в среднем будут на 21% меньше, чем за отходы, выбрасываемые в зеленый контейнер.