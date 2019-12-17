ЛУКОЙЛ вручил сертификаты победителям конкурса социальных проектов Общество

Фото: центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

ЛУКОЙЛ вручил сертификаты победителям конкурса социальных проектов в Республиках Чувашия, Мордовия, Марий Эл, а также в Вологодской, Владимирской и Ярославской областях. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Вручение состоялось 23 декабря 2019 года в конференц-зале Торгово-промышленной палаты Чувашии.

В мероприятии приняли участие член комитета Государственной думы РФ по образованию и науке Алена Аршинова, президент ТПП Чувашии Игорь Кустарин, заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Алексей Гурьев, заместитель генерального директора по персоналу ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" Алексей Майоров, старший менеджер управления региональных коммуникаций ПАО "ЛУКОЙЛ" Елена Авдеева, а также некоммерческие организации, муниципальные и бюджетные учреждения, ставшие победителями Конкурса-2019.

В рамках церемонии состоялась презентация уже реализованных в 2018 году проектов, продемонстрированы ролики, рассказывающие об их итогах.

"Я хочу поблагодарить Компанию "ЛУКОЙЛ" за предоставленную возможность для реализации социально значимых проектов. Было бы хорошо, если бы Чувашская Республика активнее участвовала в данном конкурсе. Сегодня в РФ поддержка важных и нужных гражданских инициатив – это уже некий тренд. Но на федеральном уровне зачастую поддерживаются глобальные проекты, а маленькие идеи местного значения, которые могли бы вырасти во что-то большее, остаются в тени. Очень здорово, что Компания "ЛУКОЙЛ" замечает эти маленькие ростки, и благодаря ее поддержке они вырастают в красивые букеты. Сегодня мы в этом убедились. Хотелось бы, чтобы к Конкурсу присоединилось как можно больше участников. Хочу отметить также, что Компания продолжает развивать данное направление и расширять границы конкурса. Мы,в свою очередь, готовы оказать всестороннюю поддержку в информировании жителей, чтобы они активнее участвовали в таких конкурсах, а также могли качественно подготовить свои заявки, ведь правильно оформленный проект - это большая составляющая успеха", - сказала в своем приветственном слове член комитета Государственной думы по образованию и науке Алена Аршинова.

В завершении мероприятия состоялось торжественное вручение сертификатов и памятных подарков участникам, ставшим победителями Конкурса.

В 2019 году на конкурс социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" в республиках Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Вологодской, Владимирской, Ярославской областях была подана 131 заявка. Победителями стали 13 проектов.

СПРАВКА:

Конкурс социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" реализуется Компанией в Республике Чувашия с 2012 года. Организаторами проведения Конкурса в регионах являются организации Группы "ЛУКОЙЛ" и Благотворительный фонд "ЛУКОЙЛ".



Основная цель конкурса - поддержка проектов и инициатив местных сообществ в решении актуальных проблем территорий, создание условий для увеличения числа активных граждан и организаций, способных реализовать яркие социальные идеи в своем регионе, а также повышение эффективности благотворительной помощи.

Получить дополнительную информацию о конкурсе можно на официальном сайте ПАО "ЛУКОЙЛ" (Раздел "Ответственность").