"Группа ГАЗ" передала Нижегородской области 37 школьных автобусов Общество

Фото: Михаил Сорокин

"Группа ГАЗ" 24 декабря передала министерству образования Нижегородской области школьные автобусы ГАЗ и ПАЗ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В составе партии - 37 машин: 14 микроавтобусов "ГАЗель NEXT" и 23 автобуса ПАЗ. Школьные автобусы получили 37 районов и городских округов.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, на сегодняшний день в регионе задействовано порядка 550 школьных автобусов, на которых ежедневно ездят в школы из удаленных населенных пунктов более 14 тысяч учащихся общеобразовательных организаций.

"В 2019 году закуплено 37 новых автобусов. Машины отвечают самому главному требованию – безопасной перевозке детей, оснащены по самому последнему слову техники, системой ГЛОНАСС, тахометрами. Все для того, чтобы ребята безопасно доезжали до школ и получали качественное образование", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона добавил, что автобусы произведены в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза № 018/2011 по безопасности колесных транспортных средств.

Максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч. Специальные устройства препятствуют случайному открытию дверей и блокируют двигатель при открытой двери. В салоне каждой машины размещены кнопки экстренной связи с водителем. Согласно последним изменениям к требованиям по перевозке детей, все автобусы оснащаются электроподогревом зеркал заднего обзора и устройством подачи звукового сигнала при движении задним ходом.

"Группа ГАЗ" уделяет большое внимание поддержке образовательных программ, взаимодействию со школами, техникумами и вузами. Для нас очень важно, что нижегородские школьники будут ездить на автобусах, произведенных в Нижегородской области. А сегодняшние ученики в будущем придут на наши предприятия, чтобы разрабатывать и выпускать автомобили, в том числе и для образовательных учреждений всей страны, - подчеркнул управляющий директор Горьковского автозавода Андрей Софонов.

Школьные микроавтобусы "ГАЗель NEXT" рассчитаны на перевозку 15 детей и одного сопровождающего. Все сиденья расположены по направлению движения и оборудованы трехточечными инерционными ремнями безопасности. Для облегчения доступа в автобус в его конструкции введена дополнительная выдвижная подножка. Дополнительная теплоизоляция и два отопителя обеспечивают комфортабельную температуру в салоне в любое время года.

Школьные автобусы ПАЗ предназначены для перевозки детей как в крупных мегаполисах с интенсивным пассажиропотоком, так и в небольших районных центрах. Их эффективность в эксплуатации сочетается с высоким уровнем безопасности и комфорта. Автобусы рассчитаны на 22 посадочных места. В салоне каждой машины размещены кнопки экстренной связи с водителем. Также установлены багажные полки для ранцев, рабочее место водителя оборудовано наружной и внутренней громкоговорящей установками, а дополнительная ступенька поможет забраться в автобус даже самым маленьким пассажирам.