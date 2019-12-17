Премии имени Кулибина вручили нижегородским изобретателям Общество

Фото: минпром Нижегородской области

Премии имени Кулибина вручили нижегородским изобретателям. Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности Нижегородской области.

В конкурсе на соискание премии участвовали 52 проекта.

Лауреатом премии Нижегородской области имени Кулибина в номинации "Лучшее изобретение года" стало ООО "Репер-НН" с проектом "Композиция для изготовления интраокулярных линз", в номинации "Лучшая полезная модель года в Нижегородской области" - Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева с патентом "Гусеничный движитель с изменяемым углом атаки гусеницы", в номинации "Лучший товарный знак года в Нижегородской области" - ООО "Свит Технолоджи" с товарным знаком "Саровский шоколад". Победители получили денежную премию в размере 25 тысяч рублей.

"Нижегородский конкурс на соискание премии имени Кулибина – уникальный инструмент, который позволяет поддержать талантливых изобретателей и инноваторов. Важно, что премия – только одна из составных частей системы поддержки инноваций в регионе. Участие в конкурсе позволяет изобретателям представить свой продукт потенциальным инвесторам и партнерам. В дальнейшем перспективные проекты могут рассчитывать на поддержку регионального Центра развития экспорта, бизнес-инкубаторов, технопарков, льготное кредитование для бизнеса", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Мне очень приятно, что популярность конкурса не уменьшается с годами, а по количеству заявок на объекты интеллектуальной собственности, подаваемых в Роспатент, Нижегородская область стабильно входит в десятку лидеров по стране", - добавил он.

Начальник управления развития гражданских отраслей промышленности министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Владимир Балакин напомнил, что конкурс на соискание премии имени Кулибина проводится ежегодно с 2007 года.

"За это время участники представили более 1000 объектов интеллектуальной собственности: изобретения, полезные модели, товарные знаки, промышленные образцы, созданные в нашем регионе. В этом году больше всего заявок в сферах энергетики, транспорта и приборостроения. Кроме того, была представлена перспективная разработка для параолимпийского спорта – инвалидная безмоторная коляска, целый ряд инновационных проектов в области медицины", - сказал он.

Партнером конкурса на соискание премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина стала патентно-правовая фирма "Петухов и Партнеры".

Напомним, в 2019 году по поручению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область включилась в нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов — это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".