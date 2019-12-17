Новый ФАП открылся в деревне Галибиха Воскресенского района Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открылся в деревне Галибиха Воскресенского района Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Новый ФАП будет обслуживать более 500 жителей. Строительство объекта осуществлялось в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что особое внимание сегодня уделяется развитию первичного звена медицины.

"Об этом говорил президент и на Госсовете, и на пресс-конференции. На эти цели будут выделены федеральные средства. Мы активно работам над программой модернизации первичного звена и в этом направлении уже есть наработки. По проекту "Развитие первичной медико-санитарной помощи" в Нижегородской области построены семь ФАПов, приобретено для районных центральных больниц 11 передвижных ФАПов и 12 специализированных комплексов в медицинские организации третьего уровня. В следующем году мы продолжим эту работу", - сказал Глеб Никитин.

На торжественном открытии ФАП в деревне Галибиха присутствовала первый заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова.

"Президент РФ Владимир Путин дал поручение разработать программу развития первичной медицинской помощи. В эту программу попадают населенные пункты численностью до 50 тысяч человек. Главы муниципалитетов уже проработали свои предложения и передали их в минздрав региона. В январе 2020 года мы отдадим пакет предложений в федеральное министерство на рассмотрение. Сегодня в стране этому направлению уделяется пристальное внимание, и выделяется большое финансирование", - сказала Галина Михайлова.

Здание ФАП представляет из себя одноэтажное здание модульного типа общей площадью 100 кв.м. Для доступа в ФАП маломобильных групп населения при входе в здание предусмотрен пандус с поручнями. Для посетителей перед входом установлены скамейки с урнами, а также навес для колясок.

"Сегодня мы открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Таких событий в Воскресенском районе не случалось минимум лет тридцать. Я надеюсь, что это станет доброй традицией благодаря программе по модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение". Уже сегодня мы видим реальные результаты по улучшению состояния сферы здравоохранения на территории нашего района", - сказал на открытии ФАП глава местного самоуправления Воскресенского района Николай Горячев.