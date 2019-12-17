Два новых рыбоводных предприятия открылись в Нижегородской области Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Два новых рыбоводных предприятия открылись в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин, комментируя итоги государственной программы "Развитие товарной аквакультуры в Нижегородской области".

Он добавил, что на поддержку нижегородских рыбхозов в 2019 году было выделено 19,2 млн рублей субсидий из областного бюджета.

Глава региона напомнил, что в 2017 году показатели производства товарной рыбы в области достигли критического показателя - 202 тонны, эти тенденции могли привести к серьезному росту цен на рыбу. Поэтому в 2018 году была создана программа "Развитие товарной аквакультуры в Нижегородской области".

"В рамках программы из средств областного бюджета рыбхозам предоставляются субсидии на компенсацию 50% затрат на корма для рыб и рыбопосадочный материал. В 2019 году рыбоводные предприятия получили из областного бюджета 19,2 млн рублей субсидий", - сказал Глеб Никитин.

Благодаря господдержке предприятия смогли увеличить объемы производства и сдержать рост цен. Субсидирование помогло не просто остановить спад производства, но и позволило открыть новые рыбоводные хозяйства. Так, например, в этом году в Семеновском районе граждане смогли купить карпа, толстолобика, белого амура по низким ценам в новом Семеновском рыбхозе.

В Нижнем Новгороде открылось хозяйство по выращиванию клариевых сомов. Кроме того, благодаря господдержке, хозяйства начали планировать расширение производства. Например, ООО "Мулинское рыбоводное хозяйство" начало строительство инкубационно-малькового цеха и центра передержки, а ООО Рыбхоз "Велетьма" построил первые восемь зимовальных садков.

По информации комитета госохотнадзора, по данным за 9 месяцев 2019 года производство рыбы в Нижегородской области увеличилось на 75 тонн по сравнению с тем же периодом прошлого года. То есть, в январе-сентябре в рыбные хозяйства региона вырастили 537 тонн рыбы, а за тот же период 2018 года - 462 тонны.

Губернатор добавил, что в 2020 году запланированы изменения мер господдержки и вместо субсидирования прямых затрат будут субсидироваться затраты на 1 кг реализованной продукции товарной аквакультуры. Согласно прогнозам, к концу 2020 года объем производства продукции, включая рыбопосадочный материал, вырастет до 695 тонн.

"Такой подход повысит прозрачность предоставления субсидии, увеличит объем производства товарной рыбы и будет стимулировать производство рыбопосадочного материала. Это в свою очередь поможет расширить ассортимент продукции, поставляемой на прилавки магазинов области, и позволит покупать свежую, выращенную нижегородскими рыбхозами рыбу по приемлемым ценам", - отметил Глеб Никитин.

Кроме того, планируется ввести дополнительную меру поддержки – компенсацию прямых затрат на строительство и реконструкцию объектов рыбоводной инфраструктуры.