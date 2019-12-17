Глеб Никитин и Елена Шмелева приняли участие в круглом столе ОНФ по вопросам развития образования и культуры Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева 24 декабря приняли участие в круглом столе с активистами Общероссийского народного фронта по вопросам развития в регионе образования, культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Лидер Общероссийского народного фронта, президент России Владимир Путин говорил, что представители ОНФ "побуждают власть активнее откликаться на нужды и запросы наших граждан". И сегодня Общероссийский народный фронт контролирует исполнение важнейших указов президента и национальных проектов на местах, в муниципалитетах. Собирает информацию об удовлетворённости жителей происходящими преобразованиями. Подключение общественников позволяет нам определить те проблемные зоны, где административные механизмы часто дают сбой. Важно, что эта работа идёт в конструктивном ключе – ОНФ не только контролирует и критикует. Его эксперты вырабатывают конкретные предложения, которые зачастую ложатся в основу принимаемых затем административных решений. Огромное значение имеет работа волонтеров ОНФ", - сказал Глеб Никитин.

Среди эффективных проектов общественного контроля глава региона выделил "Формирование комфортной городской среды" "Образование", "Демографию" и "Здравоохранение".

"Эксперты ОНФ провели пять совещаний, встретились с врачами и общественниками более 50 районов и городских округов области, собрали предложения, успешные практики. Затем эти предложения стали предметом обсуждения на региональном форуме по здравоохранению, который прошёл 16 декабря, и были переданы в правительство области", - добавил губернатор.

Важнейшим направлением работы остается совместная деятельность исполнительных органов власти и ОНФ над обращениями на прямую линию президента.

"По инициативе Народного фронта в Нижегородской области создан единый волонтёрский штаб по отработке этих обращений. Около тысячи из них уже переданы в правительство региона, с ними работают профильные министерства. Сегодня мы договорились усилить сотрудничество при подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода. Планируем задействовать активистов в части контроля состояния памятников и объектов культурного наследия. Мы один из тех регионов, где это наиболее актуально", - отметил Глеб Никитин.

"Мы обсуждали темы, традиционно относящиеся к площадке ОНФ: образование, культуру и науку. В этой логике посмотрели на некоторые федеральные проекты, например, "Успех каждого ребёнка". Здесь очень важно совместить две возможности. Первое – это та инфраструктура, которая уже есть плюс та, которая создаётся в рамках национальных проектов, как сделать так, чтобы она была равнодоступна и всё время загружена – это вопрос сильных педагогов, глав муниципальных образований. Второе – это охват и вовлечение. Как сделать так, чтобы у каждого из ребят, которые уже проявили себя в разных конкурсах, соревнованиях, была возможность сделать следующий шаг", - сказала Елена Шмелева.

"С одной стороны, площадка сегодня была посвящена подведению итогов работы, но, с другой стороны, мы говорили очень много о планах. В планы входит и оценка тех новых образовательных программ, которые позволят готовить кадры для регионального развития, лабораторной базы, инфраструктуры, фактически всего, что позволяет развивать тот потенциал, который заложен в каждом, добиваясь прогресса совокупного потенциала региона", - добавила сопредседатель Центрального штаба ОНФ.