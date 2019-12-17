Новый остановочный пункт ГЖД построят в Нижнем Новгороде Экономика

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Новый остановочный пункт ГЖД построят в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" 25 декабря 2019 года.



В Нижнем Новгороде на участке Окская (Богородский район) – Петряевка (Автозаводский район Нижнего Новгорода) в 2020 году начнётся строительство остановочного пункта разъезд 9-й км. В декабре 2019 года на месте будущего строительства представители разработчика возвели тестовую платформу длиной 30 метров – она позволит определить необходимые требования для строительства полноценных платформ.

На первом этапе реализации проекта будут возведены две модульные платформы длиной по 500 метров, способные принимать как пригородные электрички, так и поезда дальнего следования. В завершение второго этапа на остановочном пункте "9-й км" появится пассажирский павильон.

В пресс-службе отметили, что возведение нового остановочного пункта позволит сократить время в пути для пассажирских поездов сообщением Санкт-Петербург – Самара – Санкт-Петербург. Реализация проекта также будет способствовать развитию городской транспортной инфраструктуры в районе аэропорта Стригино и позволит создать новые маршруты в таких направлениях как Нижний Новгород, Мыза, Кстово, Арзамас, Павлово, Богородск, Бор, Заволжье и Дзержинск.