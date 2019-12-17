Биопсия: особенности диагностического метода

Одним из самых точных методов диагностического исследования является биопсия. Она применяется в том случае, если необходимо определить этимологию новообразования в организме человека и какой характер оно имеет — злокачественный или доброкачественный. Подробнее о данном методе читайте в нашей статье.

Суть процедуры

Для проведения биопсии осуществляется забор образца ткани, в которой протекает патологический процесс. Процедура позволяет определить есть рак или нет. Дело в том, что при развитии онкологического процесса строение клеток нарушается. Эти изменения можно увидеть под микроскопом.

Основные виды биопсии

Забор материала может осуществляться несколькими способами. Довольно часто применяется трепан биопсия. При проведении процедуры используется специальная игла, которая имеет большой диаметр и полая внутри. Она позволяет получить большое количество материала для исследования. Главное преимущество данного метода в том, что не нужно делать разрез — иглу погружают в нужное место и заполняют столбиком ткани.

Существует также тонкоигольная биопсия. Оно во многом похожа на вышеописанный метод, только используется в том случае, если нужно получить небольшое количество материала.

Широкое распространение получила аспирационная биопсия. При ее проведении используется специальный аппарат — вакуумный аспиратор. Он присоединятся к игле и нагнетает давление. Метод позволяет взять несколько образцов ткани для анализа.

Особенности проведения

Сама по себе биопсия является довольно болезненной процедурой, поэтому ее проводят под местной анестезией. В сложных случаях, когда нужно получить много материала, пациента вводят в медикаментозный сон. Специальной подготовки к проведению процедуры не требуется.

Многие пациенты интересуются, является ли биопсия безопасной. Это зависит от способа ее проведения. При использовании той же иглы всегда существует вероятность задеть сосуды или близлежащие здоровые органы, инфицирования, кровотечения. Поэтому очень важно, чтобы забор материала для исследования осуществлял специалист с большим опытом. Именно такие специалисты работают в клинике "Добробут" в Киеве (Украина).

Стоит отметить, что после проведения процедуры требуется период на реабилитацию, порядка 5-7 дней. В этот период времени пациента может беспокоить умеренная болезненность в области прокола, повышенная температура тела, незначительные кровотечения. Но они проходят по истечении указанного срока. В отдельных случаях может начаться воспалительный процесс, который сопровождается высокой температурой тела и гнойными выделениями из ранки. В этом случае необходимо как можно скорее обратиться к врачу.

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