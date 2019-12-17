Коттедж у моря: 4 правила успешной покупки

Уютный дом в сдержанном интерьере или вилла с красивым ландшафтным дизайном? Романтичный дом на берегу моря Одессы или загородный коттедж из массива в окружении природы? Порой определиться с выбором довольно сложно. Предлагаем перечень простых правил, выполнение которых позволит приобрести жилье мечты без преград.

Выберите месторасположение

В первую очередь необходимо определить желаемые места для проживания. В качестве основных акцентов могут выступать:

Город или частный сектор/загородные комплексы.

Важные объекты, расположенные вблизи (центр, аэропорт, метро, море, рабочий офис).

Вид из окна - парковые зоны, лесные массивы, реки, озера.

Планировка/количество этажей и комнат.

Параллельно следует узнавать цены на недвижимость. Желательно проводить сравнение на нескольких специализированных сайтах. Сегодня достаточно информации представлено и в соцсетях.

Изучите все актуальные предложения

Кто владеет информацией, тот вооружен. Выпишите приглянувшиеся варианты с кратким обзором преимуществ и недостатков. Изначально сфокусируйте внимание на характеристиках самого дома: какого года постройка? какие материалы использовались для возведения, утепления? подведены ли все коммуникации? Если указано, что территория охраняется, то выясните кем, сторожем или охранной службой. Есть ли видеонаблюдение? Также обратите внимание на:

Удобный подъезд к дому или нет.

Обустроенность территории парковочными местами.

Степень освещенности.

Не забудьте учесть удаленность от приоритетных объектов, например, магазина, школы, детского сада. По возможности побывайте на объектах лично, и, убедитесь во всем сами.

Воспользуйтесь услугами профессионалов

Сотрудничество с риэлторами - возможность избежать ловушки мошенников. Специалисты всегда осведомлены о рельефе, сезонных изменениях погоды и иных нюансах лучше, чем покупатель. К примеру, наличие большого количества насаждений, как в коттеджном комплексе «Золотой Берег», говорит о хорошем дренаже почвы. Чтобы купить коттедж в Одессе, переходите на сайт Zolotoybereg.com, знакомьтесь с предложениями и делайте выбор.

Сначала - читайте, а потом - подписывайте

Заключение договора о покупке требует внимательного изучения условий. Во избежание ошибок, многие клиенты прибегают к помощи юристов.

Каждый тщательно продуманный шаг позволит приобрести новое жилье, которое станет местом отдыха и счастья для каждого члена семьи. Если ваша мечта - дом у моря, начните ее реализовывать прямо сейчас.

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