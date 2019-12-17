Основные критерии при выборе игрушки малышу

В развитии ребенка важную роль играют игрушки, которыми он регулярно пользуется. Именно эти изделия помогают малышу познать мир и развить необходимые качества. Для познания мира хорошо подойдут Игрушки Gulliver.

Как правильно выбрать игрушку ребенку

Огромное разнообразие игрушек в магазине часто ставит родителей в тупик. При выборе необходимого изделия нужно не только обращать внимание на его привлекательный внешний вид, но и детально изучить все характеристики. Кроме того, для малыша выбирают те игрушки, которые полностью соответствуют его возрасту.

Возраст ребенка тоже накладывает определенное ограничение на игрушку, но существуют и общие факторы, на которые нужно обратить особое внимание, в первую очередь – материал. Малышу выбирают только те игрушки, которые изготовлены из безопасных материалов. Для детей до 3-х лет не рекомендуется покупать изделия из натурального меха или кожи.

Также стоит внимательно изучить цвет и форму. «Ядовитые оттенки» негативно сказываются на восприятии ребенка, а острые выступы могут стать причиной травмы. Рекомендуется выбирать модели нейтральных оттенков и без выступающих частей. Кроме того, «кислотный цвет» и резкий запах свидетельствуют о том, что при изготовлении игрушки использовались химические красители.

На каждой упаковке производитель указывает особенности игрушки и возрастные ограничения. Перед покупкой с ними стоит ознакомиться, чтобы в будущем не навредить ребенку.

В зависимости от возраста, выбирают следующие игрушки:

До года. Подходят небольшие мягкие игрушки и погремушки. В качестве развивающих игр подойдут пирамидки с кольцами или кубики с буквами.

1-3 года. В этом возрасте можно выбирать краски, а также игрушечную посуду и небольшие мозаики.

3-6 лет. Для девочек модно выбирать кукол, а для мальчиков – машинки и солдатиков. Также выбирают развивающие наборы и краски.

После 6. Выбирают уже сложные и мелкие конструкторы, головоломки, шумовые инструменты и др.

Игрушка для ребенка – важный атрибут, к выбору которого нужно подойти с особой ответственностью.

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