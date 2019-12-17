Разновидности носителей информации: карты памяти, флэшки, диски

Любой объект носит в себе какую-либо информацию. Это могут быть как обычные компьютеры, так и отдельные от них носители. Самые распространенные носители последних 10 лет – карты памяти, диски, флэшки. Найти подходящие носители информации можно на представленном ресурсе.

Разновидности носителей информации и их особенности

Сейчас носители информации достаточно популярны среди пользователей, ведь именно эти устройства позволяют переносить данные с одного объекта на другой. К самым популярным разновидностям относят:

Компакт диск. Этот носитель представлен в виде диска, внутри которого есть небольшое отверстие. Запись информации происходит с помощью лазера. Существуют диски как для одноразовой записи (CD-R), так и для многократной (CD-RW). К сожалению, такой носитель быстро выходит из строя, из-за того, что информация считывается лазером, который царапает поверхность. В будущем это приводит к неисправности носителя. Кроме того, постепенно компакт-диски теряют свою востребованность, а на смену им приходят новые устройства.

Флэшки. Современный носитель информации, который подключается непосредственно к компьютеру или к другому объекту. Само устройство компактных размеров, поэтому его можно брать с собой в любое место. Представляет собой вытянутую конструкцию и съемную крышку, которая закрывает вилку. Основное назначение флэшки – хранение, перенос, копирование и загрузка данных. К основным частям устройства относят: USB-интерфейс (для подключения к компьютеру), контроллер, чип, осциллятор.

Карта памяти. Представляет собой компактное запоминающееся устройство, использующееся для хранения информации. Данный девайс активно используется в электронных устройствах, таких как: телефоны, ноутбуки, фотоаппараты, цифровые плееры. Могут быть разного размера и формы.

Носители информации – это популярные устройства, позволяющие переносить информацию с одного объекта на другой. Отличаются своими компактными размерами, большой памятью и скоростью загрузки новой информации.

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