Особенности выбора доменного имени

Создание собственного сайта для компании – это возможность собрать новую аудиторию и увеличить количество потенциальных клиентов. Конечно, процедуру создания ресурса можно доверить специалистам, но перед владельцем открывается новая проблема – подобрать доменное имя. С созданием названия поможет поиск домена на regery.com.ua.

Что такое домен и зачем он нужен

Домен – это уникальное название сайта в интернете. Называя его уникальным нужно понимать, что название должно быть единственным таким в интернете. Именно домен позволяет найти по названию тот сайт, который нужен.

Помимо основного названия, также доменное имя состоит из зоны, в которой расположен ресурс. Доменные зоны разделены по странам, к примеру:

Украина – .ua.

Россия – .ru.

США – .com.

Казахстан – .kz.

Беларусь – .by.

Франция –.fr.

Кроме того, вместе с делением по странам, доменные зоны также разделяют на:

Коммерческие - .com.

Для бизнеса - .biz.

Довольно часто владельцы сайтов сталкиваются с тем, что в одной доменной зоне ресурс никак не проходит. В этом случае можно либо заменить зону на какую-то другую, либо забыть про сайт.

Смена доменной зоны – это полная смена адреса, которое в будущем влечет за собой потерю посещаемости и проседание позиции в поисковых системах. Чтобы такого не случилось, нужно заранее продумать название, а также доменную зону, где будет находиться сайт.

Особенности компании

Regery – это компания, работающая в доменной сфере и зарекомендовавшая себя, как один из лидирующих поставщиков услуг, связанных с регистрацией и управлением доменов. Опытные специалисты компании предлагают быструю и удобную регистрацию уникального названия и выбор доменной зоны.

Персонал поможет предпринимателю занять свою нишу в интернете и приумножить количество посетителей и потенциальных клиентов. К основным услугам компании относят:

Регистрация доменных имен и их проверка.

Специальные инструменты для управления.

Бесплатные и надежные сертификаты.

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