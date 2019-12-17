Особенности выбора доменного имени

Создание собственного сайта для компании – это возможность собрать новую аудиторию и увеличить количество потенциальных клиентов. Конечно, процедуру создания ресурса можно доверить специалистам, но перед владельцем открывается новая проблема – подобрать доменное имя. С созданием названия поможет поиск домена на regery.com.ua.
Что такое домен и зачем он нужен
Домен – это уникальное название сайта в интернете. Называя его уникальным нужно понимать, что название должно быть единственным таким в интернете. Именно домен позволяет найти по названию тот сайт, который нужен.
Помимо основного названия, также доменное имя состоит из зоны, в которой расположен ресурс. Доменные зоны разделены по странам, к примеру:
Кроме того, вместе с делением по странам, доменные зоны также разделяют на:
Довольно часто владельцы сайтов сталкиваются с тем, что в одной доменной зоне ресурс никак не проходит. В этом случае можно либо заменить зону на какую-то другую, либо забыть про сайт.
Смена доменной зоны – это полная смена адреса, которое в будущем влечет за собой потерю посещаемости и проседание позиции в поисковых системах. Чтобы такого не случилось, нужно заранее продумать название, а также доменную зону, где будет находиться сайт.
Особенности компании
Regery – это компания, работающая в доменной сфере и зарекомендовавшая себя, как один из лидирующих поставщиков услуг, связанных с регистрацией и управлением доменов. Опытные специалисты компании предлагают быструю и удобную регистрацию уникального названия и выбор доменной зоны.
Персонал поможет предпринимателю занять свою нишу в интернете и приумножить количество посетителей и потенциальных клиентов. К основным услугам компании относят:
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