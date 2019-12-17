Стеклопластиковая арматура: достоинства и недостатки

Многие новые стройматериалы на самом деле являются только улучшенными вариантами старых. Улучшение качеств и характеристик они получают за счет добавки новых компонентов в состав или изменения производственных технологий.

Но часть материалов действительно 100-процентные новинки. Именно такой новинкой, а не улучшенным аналогом можно считать стеклопластиковую арматуру. Это совершенно новый материал, получивший нужные технические качества за счет умелого сочетания искусственных волокон с добавками натурального сырья. Такие сырьевые составы называются композитными. Образцы композитной арматуры можно посмотреть здесь https://strinn.ru/. Ассортимент стеклопластика примерно такой, же, как у стальной арматуры. Это толстые стержни разного диаметра и проволочная сетка.

Основная цель создания новых искусственных материалов с заданными свойствами, это удешевление строительства. Сложность здесь проявляется в том, чтобы уменьшить стоимость материала с сохранением качества. Удалось ли это в случае использования для армирования бетона стеклопластика? Сравним варианты использования стали и композита.

Достоинства стеклопластиковой арматуры

Первый плюс, это экономичность. Сначала цена пластика была высокой, но по мере насыщения рынка наметилось ее снижение. Но под экономичностью понимается не сравнение цен между стекловолокном и металлом. Это и транспортные расходы на перевозку, снижение веса конструкций, всех затрат на устройство фундамента. Здесь перевес в пользу стеклопластика.

Легкость арматуры. Такая сетка в стеновой кладке позволит снизить весовую нагрузку на фундамент. В пределах погонного метра кладки величина снижения веса небольшая, но с учетом высоты стены разница уже заметна.

Стойкость к воздействию любого вида. Никакая агрессивная среда не способна разрушить стеклопластик. Значит, не нужна дополнительная обработка арматуры от воздействия воды, кислот или щелочей и даже электричества.

Немного минусов

При использовании такой арматуры невозможно сделать жесткую связь. Металл отлично сваривается с закладными деталями на каркасе основания и получается устойчивая конструкция. Для крепления стеклопластика используются пластиковые хомуты, которые не могут придать максимальную жесткость такому каркасу.

Упругость. Изменить форму арматурного стержня из стеклопластика невозможно. А загнутая по углам кладки или фундамента проволочная металлическая сетка используется достаточно часто.

Реакция материала, как на очень высокие, так и на низкие температуры. Хотя диапазон допустимых температур высок, но все же в строительных правилах имеются рекомендации не использовать материал для армирования конструкций при строительстве на крайнем севере и в самых южных регионах.

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