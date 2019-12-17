Особенности подбора фрезерного деревообрабатывающего ЧПУ-станка

Сегодня данное оборудование активно используется как в домашних мастерских, так и крупными предприятиями, причем в разных сферах деятельности. Для выбора ЧПУ-станка потребуется учесть ряд моментов.

Что такое фрезерный ЧПУ-станок

Такие устройства представляют собой сложные изделия, предназначены они для высокоточной обработки деревянных заготовок (ряд моделей справляется со стеклом, пластиком и акрилом).

Сильно упрощает и ускоряет изготовление деталей наличие ЧПУ, притом без потери качества.

Конструктивные особенности

Фрезеровальные ЧПУ-станки по дереву могут считаться универсальным оборудованием, т.к. зачастую способны строгать заготовки любой твердости и выполнять вырезание на поверхностях (практически любой кривизны с сохранением плавных линий и с высокой точностью).

Обычно конструкция состоит из следующих деталей:

Рабочий стол (размеры следует подбирать в соответствии с требованиями и условиями работы). Основание, которое должно быть прочным и тяжелым для хорошей устойчивости. Качественный режущий инструмент. Шпиндель (потребуется для создания сложных элементов). Шпиндельный вал. Электротормоз для безопасной организации работы на станке. Программный блок с софтом. Шнуры и кабели.

Дополнительные узлы и механизмы

Цельносварная станина – очень устойчива и не воспринимает вибрации.

Портал из стали – обеспечивает наибольшую метрологическую точность.

Трехосевые направляющие (для точного перемещения и длительной эксплуатации).

Качественная площадка шпинделя.

Высокоточные калибровочные датчики для повышенной безопасности работы.

Шаговые моторы (4 шт.) – каждый для своей оси.

Стол с Т-пазами (обеспечивает надежную установку заготовок).

Пневмоупоры (для фиксации заготовок).

Шкаф управления (облегчает уход за инструментарием).

Программируемый контролер (сбор и обработка данных).

Элементы для обеспечения безопасности – электрический преобразователь напряжения, охлаждение, кабелеукладчики и т. д.

Аспирационный механизм (позволяет оперативно избавляться от стружки).

Комфортная система управления для удобной работы.

Дополнительные возможности ЧПУ-станков

Помимо множества полезных функций, подобное оборудование может обладать дополнительными опциями для более эффективной и надежной работы:

Стабилизатор электропитания (бережет оборудование от нагрузок).

Специализированное ПО с набором инструментария с возможностью изменения параметров – для более качественной обработки заготовок в 2D или 3D.

Такие улучшения делают оборудование по-настоящему гибким и мультифункциональным, что очень ценится на предприятиях по деревообработке любого уровня.

Выбор

Размер детали

Сначала нужно определиться с тем, насколько будут велики габариты обрабатываемого изделия. Желательно выбирать такое оборудование, которое сможет заготовку нужных размеров качественно обработать за один проход.

Конструкция фрезерного устройства

Здесь потребуется выбрать портал, он должен быть мощным и надежным (так, применение алюминиевых порталов способно ухудшать качество изделий).

Шпиндель

Если предполагается долгая работа, лучше остановиться на изделиях с жидкостным охлаждением и на станках популярных марок. Мощность подбирается чуть больше требуемой.

Тип мотора для передвижения портала

Двигатель определяет не только быстроту работы, но и детализацию полученного изделия. Моторы с сервоприводом более предпочтительны, нежели шаговые, т. к. в последних встречаются «упущенные» шаги, снижающие качество готовой продукции.

Надежность управляющей стойки

Если в работе со станком необязательно наличие отдельного ПК – это серьезное преимущество.

Инструменты

Подбирая фрезеровальный станок для дерева, нужно заранее озаботиться тем, что за инструмент будет использоваться на нем. Если количество режущих инструментов превышает 3, лучше остановиться на системе автозамены режущих инструментов – так экономится время и ресурсы.

Софт

Желательно, чтобы ПО у станка поддерживало русский язык и было обновляемым (или имело последнюю версию).

Источник: top3dshop.ru

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