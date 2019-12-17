Электромеханические замки: виды, характеристики, преимущества

Электромеханические замки отличаются повышенной степенью надежности и прочности, долговечностью и удобным применением. В отличие от обычных замков их можно открывать дистанционно, что позволяет открыть дверь, не выходя из дома. Для их установки требуется профессиональный подход и прокладка кабелей. Потребуется специальная гофра для кабеля, которая защитит его от случайного повреждения, влаги и других внешних воздействий.

Виды и характеристики электромеханических замков

Электромеханические замки обеспечивают повышенный уровень надежности и препятствуют несанкционированному проникновению посторонних лиц в дом. Их конструкция состоит из классического механического запирающего устройства и электропривода. Последний служит для автоматического дистанционного открывания и блокировки двери.

В зависимости от принципа действия запирающего устройства они могут быть:

моторными;

соленоидными;

электроблокирующими.

Принцип действия моторного механизма основан на работе небольшого мотора, который действует на ригельную систему. Для этого используется червячная передача, есть только два положения «открыто» и «закрыто». Для открытия таких замков потребуется больше времени, их используют в государственных и банковских учреждениях.

Соленоидные замки состоят из соленоида и стального сердечника. Двери закрываются под воздействием электромагнитного поля, поэтому требуется наличие постоянного напряжения. Они недорогие, простые и удобные, но без напряжения не работают.

Для работы электроблокирующих замков требуется электрический импульс. Для препятствия отпиранию применяется защелка на тугой пружине. В зависимости от способа установки бывают накладные и врезные запирающие механизмы, как для внутреннего, так и наружного применения.

Главные преимущества электромеханических замков

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повышенная надежность и прочность;

длительный эксплуатационный срок;

простое и удобное применение;

безопасность;

универсальность;

бесшумная работа механизмов;

возможность дистанционного управления и контроля доступа.

Для установки потребуется профессиональный подход и прокладка коммуникаций с обустройством защиты от негативных внешних воздействий и повреждений. По сравнению с накладными врезные замки не имеют корпуса и врезаются в дверь. Они имеют более сложную конструкцию, стоят дороже, но и обеспечивают более высокий уровень защиты от взломов и несанкционированного проникновения.

При выборе модели замка рекомендуется обращать внимание на тип и материалы дверного полотна, несмотря на то, что на рынке представлены и универсальные изделия. Управлять электромеханическими замками можно разными способами. Это может быть обычный ключ, кнопка, контроллер со считывателем данных.

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