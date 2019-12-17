Более 3 тысяч жилых домов и 11 соцобъектов в Кулебаках остались без холодного водоснабжения Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Более 3 тысяч жилых домов и 11 соцобъектов остались без холодного водоснабжения в Кулебаках утром 25 декабря 2019 года. Об этом сообщили в ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В результате прорыва на трубопроводе диаметром 150 мм по адресу: ул. Труда, у дома № 158, произошло нарушение подачи холодного водоснабжения в 3 270 домах (с населением 7820 человек) и 11 социально-значимых объектах (4 школы, 4 детских сада, ЦРБ, Дом милосердия и психоневрологический диспансер).

В социально-значимых объектах имеется достаточный запас воды благодаря заблаговременному оповещению.

Ремонтно-восстановительные работы проводятся подрядной. Причина прорыва – ветхие сети.

Планируемое время завершения работ 16:00 25 декабря.