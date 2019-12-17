Детеныш кенгуру Хагена родился в нижегородском зоопарке "Лимпопо" Общество

Фото: с сайта зоопарка "Лимпопо"

Детеныш кенгуру Хагена родился в нижегородском зоопарке "Лимпопо". В пресс-службе зоопарка рассказали, что малыши кенгуру появляются на свет совсем крошечными - не более 2 см. Они добираются до маминой сумки и уже там кормятся и растут.

Постепенно, по мере взросления, они начинают выглядывать и познавать окружающий мир. Предполагается, что сейчас малышу около 4 месяцев.

В пресс-службе зоопарка также сообщили об интересных фактах во время беременности кенгуру: самочка проявляет пристальное внимание к собственной сумке, вылизывает её, тем самым намекая самцу, что вскоре тот станет папой. Партнёр окружает даму вниманием, заботой и старается держаться к ней поближе.

СПРАВКА:

Кенгуру Хагена обитает в Новой Гвинее. Рост у представителей этого вида совсем небольшой, до 60 см.