Упражнения на автодроме уберут из экзамена на водительские права для россиян Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Правила экзамена на водительские права изменятся в России. Об этом сообщается в постановлении на сайте правительства РФ.

Экзамен на автодроме

В частности, решено отказаться от практического экзамена по первоначальным навыкам управления автомобилем на автодроме.

Сейчас экзамены проводятся в теоретической и практической форме. Практический экзамен назначается кандидату в водители, сдавшему теоретический экзамен. Прежде чем перейти к экзамену в городских условиях, необходимо сначала сдать комплекс упражнений на автодроме. Ученики, не сдавшие такую проверку, к следующему этапу не допускаются.

На автодроме проверяется умение кандидата в водители осуществлять параллельную парковку, движение и маневрирование задним ходом, въезд в бокс задним ходом, разворот в ограниченном пространстве, остановку и начало движения на подъеме и т.д.

"При этом, как показывает практика, данные упражнения лишь имитируют ощущение управления транспортным средством в условиях реального дорожного движения", - говорится в пояснительной записке.

Экзамен "в городе"

Эти умения решено проверять в условиях дорожного движения, т.е. "в городе". Для этого будут использоваться закрытые площадки, территории, имеющие твердое покрытие и ограниченные для движения иных транспортных средств и пешеходов, или участки дорог с малоинтенсивным движением, тупиковые участки дорог.

При этом ученик заранее не будет знать, где именно ему предстоит пройти экзамен. По новым правилам заранее будет публиковаться только список улиц, а не весь маршрут, ка к это происходит сейчас.

Также новые правила снимают запрет на осуществление учебной езды на автомагистралях.

Другие изменения

Кроме того, уточнен возраст, с которого кандидат в водители может допускаться к учебной езде. К обучению могут приступить россияне достигшие возраста: 16 лет - при обучении на категории "В", "С" (легковой и грузовой автомобили), 20 лет - при обучении управлению транспортным средством категорий "D", "Tb", "Tm" (троллейбусы и трамваи)

Также конкретизированы минимальные и максимальные сроки проведения повторных экзаменов. Для кандидата в водители, не сдавшего практический экзамен, повторный назначается не ранее чем через семь и не позднее 60 календарных дней со дня проведения предыдущего. Для кандидата в водители, не сдавшего практический экзамен с третьей и последующих попыток - не ранее чем через один и не позднее трех месяцев.