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Общество

Уникальный пол Рождественской церкви в Нижнем Новгороде испортили при реставрации

25 декабря 2019 13:15  [39] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Уникальную метлахскую половую плитку демонтировали при реставрации Рождественской церкви в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила градозащитница Анна Давыдова на своей странице в соцсети Facebook.

"РПЦ начала снимать подлинную половую метлахскую плитку 1910-х годов в трапезной красивейшей Рождественской церкви. Спасибо бдительным горожанам – заметили. Надеюсь, что потери не очень большие", - написала она.

(фото: со страницы Анны Давыдовой)

В управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области НИА "Нижний Новгород" заявили, что ведомство разрешение на проведение вышеуказанных работ не выдавало.

"В этой связи управлением запланировано проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении Нижегородской епархии", - добавили в УГО ОКН.

Отметим, что "Церковь Рождества Богородицы (Строгановская) с колокольней", расположенная по адресу: ул.Рождественская, 34а, является объектом культурного наследия федерального значения.

СПРАВКА:

Метлахская плитка - это мелкоформатная керамическая плитка, изготавливаемая из цветных фарфоровых масс. Ее производство началось в Германии в средние века. Плитка производится методом сухого прессования и обжигается при температуре 1200 градусов, достигая очень плотного спекания вещества. Метлахская плитка не покрывается глазурью, а прокрашивается сухим пигментом на всю толщину.

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