Современная гибридная операционная открылась на базе нижегородского кардиоцентра Общество

Фото: Александр Воложанин

Гибридная операционная начала действовать 25 декабря в ГБУЗ НО "Специализированная кардиохирургическая клиническая больница". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Операционная объединяет высокомобильный рентгенангиографический комплекс и условия традиционной кардиохирургической операционной. В этот же день состоялось вручение премии им. академика Б.А.Королева нижегородским кардиохирургам.

"В рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" в Нижегородской области выделены основные направления, где особенно необходимо оснащение клиник новым оборудованием, внедрение современных технологий оказания медицинской помощи, привлечение специалистов. Прежде всего, это борьба с онкологическими и сердечно сосудистыми заболеваниями", - пояснили в пресс-службе, добавив, что важность развития этой отрасли медицины отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Мне хочется поздравить всех лауреатов премии Нижегородской области имени академика Бориса Королева. В этом году отмечается знаменательный 110-й юбилей со дня рождения Бориса Алексеевича. Именно ему мы обязаны становлением школы нижегородской кардиохрирургии", - отметил губернатор.

"Приятно, что вручение премии совпало с еще одним знаковым событием - открытием гибридной операционной в кардиоцентре. Ее создание позволит повысить уровень оказания помощи кардиохирургическим больным в Нижегородской области до уровня лучших российских и зарубежных клиник. По предварительным оценкам это позволит ежегодно оказывать помощь более чем 500 пациентам, а каждая успешная операция – это, по сути, спасенная жизнь", - добавил Глеб Никитин.

К заболеваниям, которые требуют лечения в условиях гибридной операционной, относятся: аневризмы аорты, пороки аортального клапана, некоторые виды эндоскопического коронарного шунтирования и стентирования коронарных артерий, дефекты перегородок сердца, заболевания артерий нижних конечностей. Кроме того, в операционной будут проводиться все стандартные лечебные и диагностические вмешательства.

В торжественном открытии гибридной операционной и вручении премий кардиохирургам приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и министр здравоохранения Александр Смирнов.

"Кардиохирурги, которые сегодня получили премию, лучшие в своей профессии по мнению коллег и пациентов. На мой взгляд, в этом году стать лауреатом премии очень важно и престижно, так как именно сегодня здесь, в больнице, которую создал Борис Королев, впервые с 2011 года мы вручаем премию его имени", - сказал Андрей Гнеушев.

Премию имени Королева по итогам 2019 года получили три врача региона: заведующий неврологическим отделением городской больницы №5 Евгений Пудов, заведующая реанимационным отделением специализированной кардиохирургической больницы Антонина Богуш и заведующий рентгенохирургическим отделением городской больницы №13 Анатолий Савенков.