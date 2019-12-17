Дзержинские депутаты организовали новогодние мероприятия для детей округа Общество

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Депутаты думы Дзержинска в преддверии Нового года организовали во всех округах праздничные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Так, в гости на новогодний праздник к жителям 27, 31, 34, 35 округов уже пришли Дед Мороз и Снегурочка. Здесь детей и взрослых зазывали в дружные хороводы вокруг ёлки, проводились веселые игры, подводились итоги окружных конкурсов на лучшую новогоднюю игрушку. Подарки от депутатов получили все ребята, которые приняли участие в конкурсе.

"В этом году Новый год пока особенный - совсем без снега. Но мы, взрослые, знаем, что дети все так же с нетерпением ждут самый волшебный праздник в году. Поэтому мы постарались сделать праздник ярким и весёлым, чтобы он всем надолго запомнился", - сказал депутат по 27-му округу Сергей Попов.

Шествие праздничных предновогодних мероприятий в округах продолжится.

Например, 25 декабря депутат Олег Митрошин (округ №28) подготовил новогодние развлечения: в 15:30 по ул. Грибоедова, д.6 и в 17:00 по пр-т Ленина, д.50.

25 и 26 декабря депутат Александр Терентьев пригласил всех школьников младших классов со своего округа (№22) в Дзержинский театр кукол на спектакль "Иван Царевич и серый волк", где ребят также ждут сладкие подарки.

26 декабря депутат Виктор Романов (округ №14) в 16:00 организует для детей кукольный спектакль "Новогодняя сказка", который состоится в библиотеке им. Гайдара по адресу: пр. Циолковского, 47.

28 декабря праздничные мероприятия состоятся в шести округах.

В 10:30 всех жителей округа №2 ждут по адресу б-р Космонавтов, д. 7 в клубе "Лира".

В 11.00 депутат Дмитрий Меснянкин (округ №12) поздравит посельчан из Бабушкино около здания библиотеки по ул. Школьная, д. 1.

В это же время (11:00) по ул. Бутлерова, д. 40б депутат Андрей Касьянов (округ №17) подведет итоги конкурса "Вместе украсим новогоднюю елочку" и вручит призы победителям.

Депутат Юрий Шумский (округ №1) организует праздник в 12:00 по ул. Ульянова, д.9а.

Ещё один праздник состоится в 15:00 по адресу Циолковского, 67а для жителей округа №13 (депутат Олег Корпатенков).

29 декабря депутат Юлия Абызова (округ №3) вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой пригласят на праздник в 11:00 на площадке около дома 102а по пр.Циолковского.

В это же время, в 11:00, во дворе домов 7, 7а, 7г по ул. Удриса (около детской площадки) состоится мероприятие, организованное депутатом Дмитрием Меснянкиным (округ №12).

В 14:00 на округе №17 по адресу: ул. Пожарского, д.26а депутат Андрей Касьянов наградит призами активных участников конкурса "Вместе украсим новогоднюю елочку".

2 января депутат Александр Платонов с наступившим Новым годом поздравит жителей округа №9 в 11:00 около дома 11а по пр.Ленинского комсомола и в 13:00 на площадке домов 4 и 4а по ул. Самохвалова.

Помимо праздничных мероприятий, депутаты городской думы Дзержинска приготовили для детей льготных категорий новогодние подарки.

155 сладких подарков будет вручено детям из многодетных семей, детям - инвалидам, детям, которых воспитывает только мама или папа, живущим на округе №14. Кроме этого, депутат по округу Виктор Романов еще 30 новогодних подарков в рамках благотворительной акции

"Новогодняя сказка" передал для детей из Областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями и 35 - детям-инвалидам из творческого объединения "Надежда" Центра молодежные инициативы.

Подарки ждут 114 детей, живущих на округе №19. Депутат по округу Иван Григорьев приготовил их для ребят из многодетных семей и семей с невысоким достатком, для детей-инвалидов, а также первоклассников.

Ребята получат подарки на новогодних елках.