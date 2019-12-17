"ЭнергосбыТ Плюс" определит лучшего плательщика среди юрлиц Дзержинска и Кстова Общество

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" определит обладателя награды акции "Добросовестный плательщик-2019". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Участниками акции стали юридические лица и владельцы нежилых помещений Дзержинска и Кстова, имеющие договор с филиалом "Нижегородский" ПАО "Т Плюс" на поставку тепловой энергии и горячей воды. Основным критерием отбора соискателей награды стала своевременная оплата данных услуг в течение 2019 года и внесение авансового платежа за декабрь в срок до 20 числа текущего месяца.

"Задача акции – поощрить добросовестных и ответственных плательщиков и напомнить нашим клиентам о необходимости соблюдать платежную дисциплину", - отметил директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

Итоги акции будут подведены до 31 декабря. Победитель будет определен при помощи "генератора случайных чисел".