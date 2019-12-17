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Происшествия

Нижегородская компания хранила в городе радиоактивные вещества, загрязняя почву

25 декабря 2019 14:45  [80] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородская компания хранила на арендованной в городе территории радиоактивные вещества и отходы, тем самым загрязняя почву. Об этом сообщает пресс-служба Сормовского районного суда.

В ходе расследования выяснилось, что с мая 2012 по июнь 2018 года компания занималась куплей-продажей отработанных стальных труб нефте- и газопроводов.

В мае 2018 года директор компании с целью увеличить стоимость этой продукции, решил начать механическую очистку отработанных стальных труб нефте- и газопроводов, загрязненных осевшими и адсорбированными на их внутренней поверхности природными радионуклидами.

При этом соответствующих лицензий на такие работы он не получал. Специализированное оборудование тоже закуплено не было.

Образующиеся отходы, относящиеся к четвертому классу опасности, компания открыто хранила навалом на поверхности земли. Из-за этого опасные радионуклиды впитывались в нижние слои грунта на большой площади.

За это суд назначил предпринимателю штраф по ч. 1 ст. 247 УК РФ (хранение, использование или иное обращение радиоактивных веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде) в размере 100 тысяч рублей.

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