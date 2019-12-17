Новое оборудование на Дзержинской ТЭЦ планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году

Фото:
На Дзержинской ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" смонтирован на фундаменте новый энергетический котел производительностью 75 т/час. Ввод в эксплуатацию нового оборудования ТЭЦ планируется в первой половине 2020 года, сообщили в пресс-службе ПАО "Т Плюс". Стоимость проекта составляет более 270 млн рублей.
Строящийся котлоагрегат будет обеспечивать паром крупного промышленного потребителя АО "Сибур-Нефтехим", с которым "Т Плюс" в 2018 году заключила долгосрочный договор теплоснабжения.
В компании пояснили, что параметры свежего пара, который он будет вырабатывать, соответствуют технологическим потребностям ключевого партнера. Благодаря этому станция существенно снизит удельные расходы и повысит энергетическую эффективность.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+