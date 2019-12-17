Владимиру Путину рассказали о расположенном в Нижнем Новгороде центре "Гвардеец" Общество

Фото: С официальной страницы Гвардейца соцсети ВКонтакте

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе доклада на заседании коллегии министерства обороны 24 декабря 2019 года рассказал Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о военно-патриотической работе, которую проводит его ведомство, в том числе о расположенном в Нижнем Новгороде центре "Гвардеец".

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, наряду с центром "Гвардеец" Сергей Шойгу отметил, что по поручению Главы государства министерство обороны приступило к развертыванию круглогодичных учебно-методических центров "Авангард".

"В следующем году они появятся и начнут работу в Московской области и в Москве, а в Нижнем Новгороде центр введен в строй уже в этом году. Надеемся на активную работу всех субъектов РФ", - сказал Сергей Шойгу.

Первый в России окружной учебно-методический центр патриотического воспитания "Гвардеец", о котором министр обороны доложил президенту России, создан в Нижегородской области в рамках соглашения, заключенного 31 мая 2018 года между полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе, председателем ДОСААФ России и губернатором Нижегородской области.

На базе центра проводятся пятидневные учебные сборы допризывной молодежи округа, а также ведется обучение представителей из регионов ПФО программам и методикам проведения таких сборов и других мероприятий патриотической направленности.

В 2020 году участники сборов кроме обязательной пятидневной программы смогут дополнительно получить навыки по тактической подготовке и закрепить их на страйкбольном полигоне, потренироваться в вождении различных видов транспорта на автотренажерах и настоящих машинах, а также пройти парашютную подготовку и первоначальную летную подготовку на самолете Як-18Т.

Кроме того, в "Гвардейце" также реализуются программы ДОСААФ России по военно-учетным специальностям и военно-техническим видам спорта.

С момента открытия (23 июля 2019 года) в мероприятиях на базе центра приняли участие более 3 тысяч подростков, получивших первоначальные знания по военной подготовке.

Напомним, в июле 2019 года в ходе открытия "Гвардейца", губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что более 80% нижегородских ребят участвуют в мероприятиях патриотической направленности. "Около 150 тысяч человек ежегодно принимают участие в "Зарнице", действует более 80 оборонно-спортивных классов, работают специализированные кадетские школы-интернаты. У нас создано 58 отделений "Юнармии", а в ряды организации вступили почти 14 тысяч человек. Это очень серьезная работа, которую делают увлеченные своим делом люди", - добавил глава региона.